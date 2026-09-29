Yıllar sonra yeniden televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yasemin Ergene’nin Tuzlu Kahve dizisinden kazanacağı iddia edilen rakam, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Star TV’de yayınlanan yapımda Ergene’nin yanı sıra Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Nevra Serezli ve Nebahat Çehre gibi deneyimli ve popüler oyuncular da rol alıyor. Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları en çok merak edilen konular arasında yer alırken, aynı zamanda oyuncuların ne kadar kazandıkları da gündemde. Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? İşte Tuzlu Kahve oyuncu kadrosu...

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HABERİN ÖZETİ Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı? Uzun bir aranın ardından ekrana dönen Yasemin Ergene'nin, 'Tuzlu Kahve' dizisinden bölüm başı alacağı iddia edilen yüksek ücreti magazin gündeminde yer buldu. Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Yasemin Ergene'nin 'Tuzlu Kahve' dizisinden bölüm başına 2 milyon TL alacağı iddia ediliyor. Aynı iddialara göre Yasemin Ergene'nin diziden aylık kazancının 8 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor. 'Tuzlu Kahve' dizisinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Nevra Serezli ve Nebahat Çehre gibi isimler de rol alıyor. Yasemin Ergene dışında diğer oyuncuların kazançları hakkında henüz bir bilgi kamuoyuna yansımadı.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI NE KADAR KAZANIYOR?

Oyunculuğa 17 yıllık aranın ardından geri dönen Yasemin Ergene’nin Tuzlu Kahve dizisinden bölüm başına 2 milyon TL ücret alacağı iddia edildi. Elele yazarı Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Ergene’nin aylık kazancının ise 8 milyon TL seviyesine ulaşacağı öne sürüldü. Dizide Elit İpekli karakterini canlandıran oyuncunun ücretine ilişkin bu rakamlar, kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan konuları arasında yer aldı.

“Tuzlu Kahve”, yalnızca hikayesiyle değil, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da yeni sezonun öne çıkan yapımları arasında gösteriliyor. Dizinin kadrosunda Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Nevra Serezli, Nergis Kumbasar, Nebahat Çehre, Şevval Sam, Hatice Aslan ve Settar Tanrıöğen gibi isimler bulunuyor. Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Melis Fis, Elit Andaç Çam ve Nazlı Senem Ünal da projede rol alan diğer oyuncular arasında yer alıyor. Usta ve sevilen isimleri aynı yapımda buluşturan dizi, yayınlanan ilk bölümleriyle birlikte izleyicilerin ilgisini çekti.

Yasemin Ergene (Elit İpekli): Bölüm başı 2 milyon TL (iddia edilen ücret)

Geçtiğimiz günlerde ilk 4 bölümü yayınlanan Tuzlu Kahve, reyting rekorları kırmaya devam ederken sezonun en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Yasemin Ergene'nin oyunculuk performansı beğeniyle takip edilirken, yapımdan aldığı iddia edilen ücret de onu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Dizinin oyuncu kadrosu ve reytingleri konuşulmaya devam ederken, Ergene'nin bölüm başına 2 milyon TL, aylık ise 8 milyon TL kazandığı iddiası magazin gündemindeki yerini koruyor.

Eda Ece (Derin Kutaygil): Kazandığı ücret hakkında açıklama bulunmuyor

1990 yılında dünyaya gelen Eda Ece, Şişli Terakki Lisesi'nin ardından Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdi. Modellik ve dizilerdeki küçük rollerle başladığı kariyerinde, Pis Yedili'de hayat verdiği Günçiçek (Cimbom) karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2013'te Yetkin Dikinciler'le başrolü paylaştığı Kızım İçin filmiyle sinemaya geçiş yapan oyuncu, televizyonda Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık ve özellikle Yıldız Yılmaz rolüyle öne çıktığı Yasak Elma gibi yapımlarda yer aldı. Beyaz perdede ise Kocan Kadar Konuş serisi, Görümce, Yol Arkadaşım, Deliha 2, Dede Korkut Hikayeleri: Bamsı Beyrek, Deli Dumrul ve Mahrumlar gibi hem komedi hem dram türündeki filmlerde oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra çeşitli eğlence programlarında jüri üyesi ve konuk olarak da ekranlara çıktı.

Buğra Gülsoy (Mehmet Aydınoğlu): Kazandığı ücret hakkında açıklama bulunmuyor

Ankara'da doğup eğitim hayatının ilk yıllarını bu şehirde geçiren Buğra Gülsoy, sahneyle 13 yaşında tanışmış; 2004'te Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü bitirirken Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda oynamış ve kısa film çalışmalarıyla sanatın farklı alanlarına yönelmiştir. 2008'de "Hepimiz Birimiz İçin" dizisindeki Nazım rolüyle televizyona, Mahsun Kırmızıgül'ün "Güneşi Gördüm" filmindeki Berat karakteriyle de sinemaya adım atan Gülsoy; "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kuzey Güney", "Kızım", "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "Bahar" gibi dizilerle geniş kitlelere ulaşmış, "Cebimdeki Yabancı" ve "Gölgeler ve Suretler" gibi farklı türlerde filmlerde rol almıştır.

Binnur Kaya (Hatun Aydınoğlu)

Nergis Kumbasar (Tiraje Kutaygil)

Nebahat Çehre (Feryal İpekli)

Şevval Sam (Candan Aydınoğlu)

Enis Arıkan (Taylan Kutaygil)

Dizinin geri kalan oyuncuları için ise şu ana kadar herhangi bir rakam kamuoyuna yansımadı. Tuzlu Kahve oyuncularının bölüm başı kazançları resmi olarak açıklanmadı ve oyuncuların maaşları hakkında dile getirilen rakamlar iddialardan ibaret. Kadrosunda çok sayıda usta ismi barındıran yapım nedeniyle en çok merak edilen konuların başında oyuncuların bölüm başına ne kadar kazandığı geliyor, ancak Yasemin Ergene dışındaki isimler için henüz kamuoyuna düşen bir bilgi bulunmuyor.

TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSU