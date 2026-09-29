Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:11

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor bölüm başı ne kadar para alıyor dizi kadrosu ile en çok merak edilenler arasına girdi. Star TV’nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosu nedeniyle daha yayın hayatının ilk günlerinden itibaren dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Doktorlar dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve İzzet Özilhan ile boşanmasının ardından oyunculuğa dönme kararı alan Yasemin Ergene’nin projeden elde edeceği öne sürülen ücret gündem oldu. İlk bölümleri yayınlanan ve reyting rekorları kırmaya devam eden dizide, oyuncuların bölüm başına ne kadar kazandığı gündem oldu. Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor, ne kadar para alıyor? İşte Tuzlu Kahve oyuncuları ve bölüm başı kazandıkları maaşlara ilişkin detaylar…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:11

Yıllar sonra yeniden televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan ’nin dizisinden kazanacağı iddia edilen rakam, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. ’de yayınlanan yapımda Ergene’nin yanı sıra , , Binnur Kaya, Nevra Serezli ve Nebahat Çehre gibi deneyimli ve popüler oyuncular da rol alıyor. Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları en çok merak edilen konular arasında yer alırken, aynı zamanda oyuncuların ne kadar kazandıkları da gündemde. Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? İşte Tuzlu Kahve oyuncu kadrosu...

HABERİN ÖZETİ

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Uzun bir aranın ardından ekrana dönen Yasemin Ergene'nin, 'Tuzlu Kahve' dizisinden bölüm başı alacağı iddia edilen yüksek ücreti magazin gündeminde yer buldu.
Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Yasemin Ergene'nin 'Tuzlu Kahve' dizisinden bölüm başına 2 milyon TL alacağı iddia ediliyor.
Aynı iddialara göre Yasemin Ergene'nin diziden aylık kazancının 8 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor.
'Tuzlu Kahve' dizisinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Nevra Serezli ve Nebahat Çehre gibi isimler de rol alıyor.
Yasemin Ergene dışında diğer oyuncuların kazançları hakkında henüz bir bilgi kamuoyuna yansımadı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI NE KADAR KAZANIYOR?

Oyunculuğa 17 yıllık aranın ardından geri dönen Yasemin Ergene’nin Tuzlu Kahve dizisinden bölüm başına 2 milyon TL ücret alacağı iddia edildi. Elele yazarı Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Ergene’nin aylık kazancının ise 8 milyon TL seviyesine ulaşacağı öne sürüldü. Dizide Elit İpekli karakterini canlandıran oyuncunun ücretine ilişkin bu rakamlar, kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan konuları arasında yer aldı.

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

“Tuzlu Kahve”, yalnızca hikayesiyle değil, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da yeni sezonun öne çıkan yapımları arasında gösteriliyor. Dizinin kadrosunda Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Nevra Serezli, Nergis Kumbasar, Nebahat Çehre, Şevval Sam, Hatice Aslan ve Settar Tanrıöğen gibi isimler bulunuyor. Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Melis Fis, Elit Andaç Çam ve Nazlı Senem Ünal da projede rol alan diğer oyuncular arasında yer alıyor. Usta ve sevilen isimleri aynı yapımda buluşturan dizi, yayınlanan ilk bölümleriyle birlikte izleyicilerin ilgisini çekti.

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Yasemin Ergene (Elit İpekli): Bölüm başı 2 milyon TL (iddia edilen ücret)

Geçtiğimiz günlerde ilk 4 bölümü yayınlanan Tuzlu Kahve, reyting rekorları kırmaya devam ederken sezonun en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Yasemin Ergene'nin oyunculuk performansı beğeniyle takip edilirken, yapımdan aldığı iddia edilen ücret de onu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Dizinin oyuncu kadrosu ve reytingleri konuşulmaya devam ederken, Ergene'nin bölüm başına 2 milyon TL, aylık ise 8 milyon TL kazandığı iddiası magazin gündemindeki yerini koruyor.

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Eda Ece (Derin Kutaygil): Kazandığı ücret hakkında açıklama bulunmuyor

1990 yılında dünyaya gelen Eda Ece, Şişli Terakki Lisesi'nin ardından Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdi. Modellik ve dizilerdeki küçük rollerle başladığı kariyerinde, Pis Yedili'de hayat verdiği Günçiçek (Cimbom) karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2013'te Yetkin Dikinciler'le başrolü paylaştığı Kızım İçin filmiyle sinemaya geçiş yapan oyuncu, televizyonda Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık ve özellikle Yıldız Yılmaz rolüyle öne çıktığı Yasak Elma gibi yapımlarda yer aldı. Beyaz perdede ise Kocan Kadar Konuş serisi, Görümce, Yol Arkadaşım, Deliha 2, Dede Korkut Hikayeleri: Bamsı Beyrek, Deli Dumrul ve Mahrumlar gibi hem komedi hem dram türündeki filmlerde oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra çeşitli eğlence programlarında jüri üyesi ve konuk olarak da ekranlara çıktı.

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Buğra Gülsoy (Mehmet Aydınoğlu): Kazandığı ücret hakkında açıklama bulunmuyor

Ankara'da doğup eğitim hayatının ilk yıllarını bu şehirde geçiren Buğra Gülsoy, sahneyle 13 yaşında tanışmış; 2004'te Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü bitirirken Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda oynamış ve kısa film çalışmalarıyla sanatın farklı alanlarına yönelmiştir. 2008'de "Hepimiz Birimiz İçin" dizisindeki Nazım rolüyle televizyona, Mahsun Kırmızıgül'ün "Güneşi Gördüm" filmindeki Berat karakteriyle de sinemaya adım atan Gülsoy; "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kuzey Güney", "Kızım", "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "Bahar" gibi dizilerle geniş kitlelere ulaşmış, "Cebimdeki Yabancı" ve "Gölgeler ve Suretler" gibi farklı türlerde filmlerde rol almıştır.

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Binnur Kaya (Hatun Aydınoğlu)

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Nergis Kumbasar (Tiraje Kutaygil)

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Nebahat Çehre (Feryal İpekli)

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Şevval Sam (Candan Aydınoğlu)

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Enis Arıkan (Taylan Kutaygil)

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

Dizinin geri kalan oyuncuları için ise şu ana kadar herhangi bir rakam kamuoyuna yansımadı. Tuzlu Kahve oyuncularının bölüm başı kazançları resmi olarak açıklanmadı ve oyuncuların maaşları hakkında dile getirilen rakamlar iddialardan ibaret. Kadrosunda çok sayıda usta ismi barındıran yapım nedeniyle en çok merak edilen konuların başında oyuncuların bölüm başına ne kadar kazandığı geliyor, ancak Yasemin Ergene dışındaki isimler için henüz kamuoyuna düşen bir bilgi bulunmuyor.

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları açıklandı mı?

TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSU

  • Eda Ece (Derin Kutaygil)
  • Buğra Gülsoy (Mehmet Aydınoğlu)
  • Binnur Kaya (Hatun Aydınoğlu)
  • Nevra Serezli (Sitare Kutaygil)
  • Nergis Kumbasar (Tiraje Kutaygil)
  • Nebahat Çehre (Feryal İpekli)
  • Şevval Sam (Candan Aydınoğlu)
  • Hatice Aslan (Nermin Destan)
  • Settar Tanrıöğen (Osman Aydınoğlu)
  • Yasemin Ergene (Elit İpekli)
  • Ceren Moray (Aybüke)
  • Enis Arıkan (Taylan Kutaygil)
  • Cengiz Bozkurt (Ünver İpekli)
  • Sarp Apak (Murat Aydınoğlu)
  • Melis Fis (İpek Aydınoğlu)
  • Elit Andaç Çam (Beste)
  • Nazlı Senem Ünal (Melodi)

 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#eda ece
#buğra gülsoy
#Star TV
#Tuzlu kahve
#yasemin ergene
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.