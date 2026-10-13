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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 22:41

Tuzlu Kahve neden erken bitti, saati mi değişti? 13 Ekim Tuzlu Kahve neden bitti?

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve 13 Ekim Salı akşamı erken saatte bitti. Seyirciler ise Tuzlu Kahve neden erken bitti araştırmasına başladı. Bugünün yayın akışına göre bugün Tuzlu Kahve yeni bölümü ile ekranlara geldi.

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Editor
 Gonca Işık
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Tuzlu Kahve neden erken bitti, saati mi değişti? 13 Ekim Tuzlu Kahve neden bitti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 22:41

Eda Ece, Şevval Sam, Enis Arıkan, Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Sevilen dizinin erken saatte bitmesi ise seyircinin dikkatini çekti.

TUZLU KAHVE NEDEN ERKEN BİTTİ?

Tuzlu Kahve bugün yeni bölümünü özetsiz olarak yayınladığı için normale göre daha erken saatinde bitti. Normal günlerde özetli bölüm yayınlandığı için bitme süresi de artıyordu.

Tuzlu Kahve neden erken bitti, saati mi değişti? 13 Ekim Tuzlu Kahve neden bitti?

TUZLU KAHVE SÜRESİ Mİ AZALDI?

Bu akşam ekranlara gelen Tuzlu Kahve, normal bitiş süresinden biraz daha erken bitti. Seyirciler ise erken bitme nedenini merak etmişti. Bugün TRT 1 ekranlarında Galatasaray- Barcelona maçı olduğu için özetsiz olarak yayınlanmıştı. Bu nedenle de dizi erken başlayıp erken bitti.

Tuzlu Kahve neden erken bitti, saati mi değişti? 13 Ekim Tuzlu Kahve neden bitti?

TUZLU KAHVE SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve normalde 20.00'de başlıyor ve 23.00 civarında sona eriyordu. Bugün ise TRT 1 kanalında yer alan Galatasaray Barcelona maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü özetsiz olarak yayınlandı. Özetsiz olarak yayınlandığı için ise daha erken bir saatte sona erdi.

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#Diziler
#Mavi Kadin
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