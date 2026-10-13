Tuzlu Kahve neden erken bitti, saati mi değişti? 13 Ekim Tuzlu Kahve neden bitti?

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İstanbul
Eda Ece, Şevval Sam, Enis Arıkan, Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Sevilen dizinin erken saatte bitmesi ise seyircinin dikkatini çekti.
Tuzlu Kahve bugün yeni bölümünü özetsiz olarak yayınladığı için normale göre daha erken saatinde bitti. Normal günlerde özetli bölüm yayınlandığı için bitme süresi de artıyordu.
Bu akşam ekranlara gelen Tuzlu Kahve, normal bitiş süresinden biraz daha erken bitti. Seyirciler ise erken bitme nedenini merak etmişti. Bugün TRT 1 ekranlarında Galatasaray- Barcelona maçı olduğu için özetsiz olarak yayınlanmıştı. Bu nedenle de dizi erken başlayıp erken bitti.
Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve normalde 20.00'de başlıyor ve 23.00 civarında sona eriyordu. Bugün ise TRT 1 kanalında yer alan Galatasaray Barcelona maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü özetsiz olarak yayınlandı. Özetsiz olarak yayınlandığı için ise daha erken bir saatte sona erdi.