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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:19

Tuzlu Kahve'nin bu haftaki konuğu çok konuşuldu! Bakın Ajda Pekkan'ın Tuzlu Kahve'deki rolü neymiş

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde konuk olan başarılı sanatçı sosyal medyada viral oldu. Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde yer alan Ajda Pekkan, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Tuzlu Kahve'nin bu haftaki konuğu çok konuşuldu! Bakın Ajda Pekkan'ın Tuzlu Kahve'deki rolü neymiş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:19

Ekranların sevilen dizisi 'de her hafta eski bir diziye veya oyuncuya atıfta bulunan senaryo ekibi tam not aldı. Seyirciler ile heyecanla bu haftanın konuğunu bekliyor.

TUZLU KAHVE'DE BU HAFTANIN KONUĞU BAKIN KİM!

ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'de her hafta konuk olan isimler beğeni topladı. Konuklar sosyal medyada oldukça konuşulurken bu hafta da Hatun'un hayali rüyasında yer alıyor. Ünlü sanatçının konuk olduğu sahne ise X platformunda oldukça ilgi gördü.

Tuzlu Kahve'nin bu haftaki konuğu çok konuşuldu! Bakın Ajda Pekkan'ın Tuzlu Kahve'deki rolü neymiş

TUZLU KAHVE'DE AJDA PEKKAN RÜZGARI ESTİ

, Nebahat Çevre, Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve'de heyecan devam ederken Ajda Pekkan bu haftanın konuk oyuncusu oluyor. Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Ajda Pekkan, Hatun'un rüyasında bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Tuzlu Kahve'nin bu haftaki konuğu çok konuşuldu! Bakın Ajda Pekkan'ın Tuzlu Kahve'deki rolü neymiş

TUZLU KAHVE'NİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI BEĞENİ TOPLADI

Derin ile Mehmet arasındaki iletişim artarken Hatun'un çifte karıştığı sahneler ses getirdi. Hatun'un oğulları ve gelinleri ile yaşadıklarının yer aldığı yeni bölüm fragmanında yer alan konuk ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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ETİKETLER
#hatun
#eda ece
#ajda pekkan
#Star TV
#Tuzlu kahve
#Diziler
#Mavi Kadin
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