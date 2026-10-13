Tuzlu Kahve'nin bu haftaki konuğu çok konuşuldu! Bakın Ajda Pekkan'ın Tuzlu Kahve'deki rolü neymiş

Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de her hafta eski bir diziye veya oyuncuya atıfta bulunan senaryo ekibi tam not aldı. Seyirciler ile heyecanla bu haftanın konuğunu bekliyor.

TUZLU KAHVE'DE BU HAFTANIN KONUĞU BAKIN KİM!

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'de her hafta konuk olan isimler beğeni topladı. Konuklar sosyal medyada oldukça konuşulurken bu hafta da Hatun'un hayali rüyasında Ajda Pekkan yer alıyor. Ünlü sanatçının konuk olduğu sahne ise X platformunda oldukça ilgi gördü.

TUZLU KAHVE'DE AJDA PEKKAN RÜZGARI ESTİ

Eda Ece, Nebahat Çevre, Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve'de heyecan devam ederken Ajda Pekkan bu haftanın konuk oyuncusu oluyor. Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Ajda Pekkan, Hatun'un rüyasında bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

TUZLU KAHVE'NİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI BEĞENİ TOPLADI

Derin ile Mehmet arasındaki iletişim artarken Hatun'un çifte karıştığı sahneler ses getirdi. Hatun'un oğulları ve gelinleri ile yaşadıklarının yer aldığı yeni bölüm fragmanında yer alan konuk ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.