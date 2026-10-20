Tuzlu Kahve 8 bölüm nereden izlenir, YouTube'da neden yok? Tuzlu Kahve son bölümü izleyenlerden tam not aldı

Başarılı isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Salı akşamları yeni bölümü ile ekranlara gelen dizinin son bölümü izlemek isteyenlerin sayısı da arttı.

TUZLU KAHVE 8 BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve'nin son bölümü izleyici tarafından oldukça beğenildi. Ekranların sevilen dizisi son bölümü ile viral oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan ve yeni bölümleri televizyon yayınından 24 saat sonra HBO Max Türkiye kütüphanesine ekleniyor.

TUZLU KAHVE 8 BÖLÜM YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Tuzlu Kahve dizisinin bölümleri YouTube platformunda yayınlanıyordu. Bir süredir ise dizinin son bölümleri HBO platformunda yayınlanıyor. Dizinin son bölümleri ise yayın gününden 1 gün sonra platformda kütüphanede yer alıyor.

TUZLU KAHVE SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve bu akşam 8. bölümü ile ekranlara geldi. Sevilen dizinin bölümleri ise HBO Max platformunda 1 gün sonra yayınlanıyor. Genelde yayın gününden 1 gün sonra kütüphaneye eklenmekte.

TUZLU KAHVE SON BÖLÜMÜ İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve'nin son bölümünde Derin ile Mehmet'in Amerika kararı, Hatun'u oldukça etkiledi. Murat ve Elit'in istemesinde yaşananlar ise dikkat çekti.