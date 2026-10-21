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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:04

Diziler bir bir final kararı alıyor! Hangi diziler final olacak? Diziler neden final yapıyor?

2026-2027 televizyon sezonunda dizilerden peş peşe final haberleri geliyor. Düşük reytingler nedeniyle bazı yapımlar ekranlara veda ederken Sevdam Karadeniz için de erken final kararı alındı. Peki, hangi diziler final yaptı, hangi diziler ekranlara veda etmeye hazırlanıyor? Dizilerin izlenme oranları, yapım maliyetleri ve yayın rekabeti erken final tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Diziler bir bir final kararı alıyor! Hangi diziler final olacak? Diziler neden final yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:04

2026-2027 televizyon sezonuna iddialı projelerle başlayan dizilerden gelen erken final kararları izleyicileri şaşırttı. Büyük beklentilerle ekrana gelen yapımların kısa sürede yayın hayatını noktalaması dikkat çekerken, ikinci sezonunda kadrosuna yeni oyuncular dahil ederek yoluna devam eden dizilerin final kararı alması da gündem oldu. Peki, hangi diziler final yaptı, hangi diziler ekranlara veda etmeye hazırlanıyor? 

HABERİN ÖZETİ

Diziler bir bir final kararı alıyor! Hangi diziler final olacak? Diziler neden final yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
2026-2027 televizyon sezonunda beklenen izlenme oranlarına ulaşamayan birçok dizi için erken final kararları alındı.
Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı Çirkin dizisi, ikinci sezonunda düşen reytingler nedeniyle final yaptı.
Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in yer aldığı A.B.İ. dizisi, beklenen izlenme oranlarına ulaşamayarak 6 Ekim'de 23. bölümüyle sona erdi.
Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu Aşk ve Taht dizisi, beşinci bölümünün ardından ekranlara veda etti.
ATV'de yayınlanan Mercan Köşk dizisi 17 Ekim'de yedinci bölümüyle biterken, ATV sezonun ilk haftalarında üç yapımını kaybetmiş oldu.
Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı Sevdam Karadeniz dizisinin düşük reytingler sebebiyle dördüncü bölümünde final yapacağı duyuruldu.
Dizilerin erken final kararlarında reyting sonuçları, reklam gelirleri, bölüm maliyetleri ve yayın rekabeti belirleyici etkenler olarak öne çıkıyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
  • Çirkin: İkinci sezonunda beklenen izlenme oranlarına ulaşamayınca final yaptı.
  • A.B.İ.: İkinci sezonunda reyting kaybı yaşamasının ardından ekranlara veda etti.
  • Aşk ve Taht: Beş bölümün ardından final yaptı.
  • Mercan Köşk: Yedinci bölümünde ekran macerasını tamamladı.
  • Sevdam Karadeniz: Henüz iki bölümü yayınlanmışken dördüncü bölümde final yapacağı duyuruldu.

DİZİLER NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizilerin final kararlarında reyting sonuçları önemli bir etken olarak öne çıkıyor. İzlenme oranlarının beklentilerin altında kalması, reklam gelirleri ve bölüm maliyetleriyle ilgili değerlendirmeleri etkileyebiliyor. Yayın günündeki rekabet ve izleyicinin hikayeye gösterdiği ilgi de yapımın geleceği konusunda belirleyici olabiliyor. Özellikle yeni başlayan diziler, ilk bölümlerde beklenen izlenme oranlarına ulaşamadığında kanal ve yapım şirketleri tarafından yeniden değerlendiriliyor. Reytinglerin düşük seyretmesi, yüksek bütçeli yapımların devamını zorlaştırabiliyor. 

Diziler bir bir final kararı alıyor! Hangi diziler final olacak? Diziler neden final yapıyor?

ÇİRKİN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı Çirkin, ilk sezonunda yakaladığı izlenme başarısını yeni sezonunda sürdüremedi. İlk sezon finalinde yüksek reytinglere ulaşan dizi, eylül ayında ekrana döndüğünde izleyici kaybı yaşadı. Düşen reytingler, final kararının öne çıkan nedenleri arasında gösterildi. 

Diziler bir bir final kararı alıyor! Hangi diziler final olacak? Diziler neden final yapıyor?

A.B.İ. DİZİSİ NEDEN BİTTİ?

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i yıllar sonra yeniden bir araya getiren A.B.İ., güçlü oyuncu kadrosuna rağmen yayın hayatını sürdürmekte zorlandı. Dizinin beklenen izlenme oranlarına ulaşamaması, final kararının arkasındaki temel etken olarak aktarıldı. Yapım, 6 Ekim'de 23. bölümüyle ekranlara veda etti. 

Diziler bir bir final kararı alıyor! Hangi diziler final olacak? Diziler neden final yapıyor?

AŞK VE TAHT NEDEN ERKEN FİNAL YAPTI?

Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Aşk ve Taht, yeni sezonun kısa sürede sona eren yapımları arasına girdi. Anadolu Selçuklu Devleti dönemini konu alan dizi, beşinci bölümünde final yaptı. Haberlerde, yapımın beklenen reyting sonuçlarına ulaşamaması erken final kararının nedeni olarak gösterildi. 

Diziler bir bir final kararı alıyor! Hangi diziler final olacak? Diziler neden final yapıyor?

MERCAN KÖŞK DİZİSİ DE EKRANLARA VEDA ETTİ

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Mercan Köşk de yeni sezonun final yapan yapımları arasına katıldı. Dizi, 17 Ekim'de yedinci bölümüyle sona erdi. 

Böylece ATV, sezonun ilk haftalarında A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk olmak üzere üç yapımını kaybetti.

Diziler bir bir final kararı alıyor! Hangi diziler final olacak? Diziler neden final yapıyor?

SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de NOW ekranlarında yayın hayatına başladı. Trabzon'da çekilen Mia Yapım imzalı dizi, henüz ilk bölümlerinin ardından final kararıyla gündeme geldi. Dizinin erken final kararında düşük reytinglerin etkili olduğu belirtiliyor. Yapımın dördüncü bölümüyle ekranlara veda etmesi bekleniyor. 

Diziler bir bir final kararı alıyor! Hangi diziler final olacak? Diziler neden final yapıyor?

Yeni sezonda peş peşe gelen final kararları, televizyon sektöründeki rekabeti yeniden gündeme taşıdı. Önümüzdeki haftalarda başka diziler için de final kararı alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

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