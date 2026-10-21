Diziler bir bir final kararı alıyor! Hangi diziler final olacak? Diziler neden final yapıyor?

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2026-2027 televizyon sezonuna iddialı projelerle başlayan dizilerden gelen erken final kararları izleyicileri şaşırttı. Büyük beklentilerle ekrana gelen yapımların kısa sürede yayın hayatını noktalaması dikkat çekerken, ikinci sezonunda kadrosuna yeni oyuncular dahil ederek yoluna devam eden dizilerin final kararı alması da gündem oldu. Peki, hangi diziler final yaptı, hangi diziler ekranlara veda etmeye hazırlanıyor?
Dizilerin final kararlarında reyting sonuçları önemli bir etken olarak öne çıkıyor. İzlenme oranlarının beklentilerin altında kalması, reklam gelirleri ve bölüm maliyetleriyle ilgili değerlendirmeleri etkileyebiliyor. Yayın günündeki rekabet ve izleyicinin hikayeye gösterdiği ilgi de yapımın geleceği konusunda belirleyici olabiliyor. Özellikle yeni başlayan diziler, ilk bölümlerde beklenen izlenme oranlarına ulaşamadığında kanal ve yapım şirketleri tarafından yeniden değerlendiriliyor. Reytinglerin düşük seyretmesi, yüksek bütçeli yapımların devamını zorlaştırabiliyor.
Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı Çirkin, ilk sezonunda yakaladığı izlenme başarısını yeni sezonunda sürdüremedi. İlk sezon finalinde yüksek reytinglere ulaşan dizi, eylül ayında ekrana döndüğünde izleyici kaybı yaşadı. Düşen reytingler, final kararının öne çıkan nedenleri arasında gösterildi.
Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i yıllar sonra yeniden bir araya getiren A.B.İ., güçlü oyuncu kadrosuna rağmen yayın hayatını sürdürmekte zorlandı. Dizinin beklenen izlenme oranlarına ulaşamaması, final kararının arkasındaki temel etken olarak aktarıldı. Yapım, 6 Ekim'de 23. bölümüyle ekranlara veda etti.
Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Aşk ve Taht, yeni sezonun kısa sürede sona eren yapımları arasına girdi. Anadolu Selçuklu Devleti dönemini konu alan dizi, beşinci bölümünde final yaptı. Haberlerde, yapımın beklenen reyting sonuçlarına ulaşamaması erken final kararının nedeni olarak gösterildi.
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Mercan Köşk de yeni sezonun final yapan yapımları arasına katıldı. Dizi, 17 Ekim'de yedinci bölümüyle sona erdi.
Böylece ATV, sezonun ilk haftalarında A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk olmak üzere üç yapımını kaybetti.
Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de NOW ekranlarında yayın hayatına başladı. Trabzon'da çekilen Mia Yapım imzalı dizi, henüz ilk bölümlerinin ardından final kararıyla gündeme geldi. Dizinin erken final kararında düşük reytinglerin etkili olduğu belirtiliyor. Yapımın dördüncü bölümüyle ekranlara veda etmesi bekleniyor.
Yeni sezonda peş peşe gelen final kararları, televizyon sektöründeki rekabeti yeniden gündeme taşıdı. Önümüzdeki haftalarda başka diziler için de final kararı alınıp alınmayacağı merak ediliyor.