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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 21:13

Sevdam Karadeniz’in final kararı Erdem Adilce’yi gözyaşlarına boğdu!

Sevdam Karadeniz dizisinin final kararı, oyuncu Erdem Adilce’yi duygulandırdı. Final haberini duymasıyla gözyaşlarını tutamayan oyuncunun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 21:13

Ekranların konuşulan yapımlarından için alınan final kararı, dizinin oyuncularından Erdem Adilce’yi derinden etkiledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde final haberini duyan Adilce’nin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Oyuncunun duygusal anları kısa sürede dikkat çekerken, görüntüler izleyenlerin de ilgisini çekti. 

HABERİN ÖZETİ

Sevdam Karadeniz’in final kararı Erdem Adilce’yi gözyaşlarına boğdu!

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisi için erken final kararı alınırken, başrol oyuncusu Erdem Adilce sette gözyaşlarına hakim olamadı.
Başrollerini Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin paylaştığı dizinin dördüncü bölümde final yapacağı öğrenildi.
Dizi, ilk bölümünde Total'de 2,11 reyting alırken ikinci bölümünde 1,84 reytinge geriledi ve günlük sıralamada ilk 10'a giremedi.
Final haberini duyan Erdem Adilce'nin sette gözyaşlarını tutamadığı anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

SEVDAM KARADENİZ FİNAL YAPIYOR!

ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz, henüz ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkmışken erken final kararıyla gündeme geldi. 19 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan ikinci bölümün ardından dizinin dördüncü bölümde final yapacağı öğrenildi.

Sevdam Karadeniz’in final kararı Erdem Adilce’yi gözyaşlarına boğdu!

ve Erdem Adilce’nin başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümünde Total kategorisinde 2,11 reyting alırken ikinci bölümde 1,84 reytinge geriledi. AB grubunda 1,04, ABC1 grubunda ise 1,58 reyting alan yapım, günlük reyting sıralamasında ilk 10'a giremedi.

Sevdam Karadeniz’in final kararı Erdem Adilce’yi gözyaşlarına boğdu!

Reytinglerde yaşanan düşüşün ardından dizinin yayın hayatının kısa süreceği netleşti. Alınan final kararıyla Sevdam Karadeniz'in ekran macerasının dördüncü bölümde sona ermesi bekleniyor.

Sevdam Karadeniz’in final kararı Erdem Adilce’yi gözyaşlarına boğdu!

SEVDAM KARADENİZ SETİNDE DUYGUSAL ANLAR! ERDEM ADİLCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sevdam Karadeniz dizisinin final kararıyla gündeme gelen Erdem Adilce’nin setteki duygusal anları sosyal medyada paylaşıldı. 

Sevdam Karadeniz’in final kararı Erdem Adilce’yi gözyaşlarına boğdu!

Görüntülerde gözyaşlarını tutamadığı görülen Erdem Adilce’ye, yanındaki kişiler sarılarak destek verdi. Birbirlerine sarılan oyuncuların yaşadığı duygusal anlar dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Sevdam Karadeniz’in final kararı Erdem Adilce’yi gözyaşlarına boğdu!

Sevdam Karadeniz için alınan erken final kararı, dizinin oyuncuları ve izleyicileri arasında üzüntü yarattı. Henüz yayın hayatının başında final kararıyla gündeme gelen yapımın setinden gelen duygusal görüntüler, ekip için bu sürecin ne kadar zor geçtiğini bir kez daha gösterdi. Erdem Adilce’nin gözyaşlarına hâkim olamadığı anlar ise sosyal medyada dizinin takipçilerinin dikkatini çekti.

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ETİKETLER
#Meltem Akçöl
#NOW
#Sevdam Karadeniz
#Erdem Adilce
#Magazin
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