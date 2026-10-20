Sevdam Karadeniz final mi yapıyor, yapacak? Sevdam Karadeniz bitti mi, ne zaman final yapacak?

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İstanbul
Trabzon’da çekilen Sevdam Karadeniz büyük umutlarla yayın hayatına başlamıştı. Sevdam Karadeniz bitti mi merak edilirken üzen haber geldi.
Başrollerini Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin paylaştığı dizide Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol, Sema Keçik gibi isimler de yer alıyordu. Büyük bir heyecanla yayın hayatına başlayan Sevdam Karadeniz, istenilen performansı göstermeyince final kararı alındı.
Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol, Sema Keçik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziden üzen haber geldi. Kısa süre önce yayın hayatına başlayan dizi veda ediyor. Böylece ATV kanalında bu sezon birçok dizi final kararı almış oldu.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sevdam Karadeniz'den üzen haber geldi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken diziden beklenilen performans alınamadı. Alınan karar sonucunda ise 4. bölümü ile ekranlara veda edecek.
ATV ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz beklenilen reytingi alamadı ve 4. bölümü ile final yapacak. Birçok proje ekranlara veda ederken Sevdam Karadeniz'de final yapan projelerden biri oldu.