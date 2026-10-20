Sevdam Karadeniz final mi yapıyor, yapacak? Sevdam Karadeniz bitti mi, ne zaman final yapacak?

Trabzon’da çekilen Sevdam Karadeniz büyük umutlarla yayın hayatına başlamıştı. Sevdam Karadeniz bitti mi merak edilirken üzen haber geldi.

SEVDAM KARADENİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerini Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin paylaştığı dizide Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol, Sema Keçik gibi isimler de yer alıyordu. Büyük bir heyecanla yayın hayatına başlayan Sevdam Karadeniz, istenilen performansı göstermeyince final kararı alındı.

SEVDAM KARADENİZ FİNAL Mİ YAPACAK?

Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol, Sema Keçik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziden üzen haber geldi. Kısa süre önce yayın hayatına başlayan dizi veda ediyor. Böylece ATV kanalında bu sezon birçok dizi final kararı almış oldu.

SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sevdam Karadeniz'den üzen haber geldi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken diziden beklenilen performans alınamadı. Alınan karar sonucunda ise 4. bölümü ile ekranlara veda edecek.

SEVDAM KARADENİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ATV ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz beklenilen reytingi alamadı ve 4. bölümü ile final yapacak. Birçok proje ekranlara veda ederken Sevdam Karadeniz'de final yapan projelerden biri oldu.