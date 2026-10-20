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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 20:35

Sevdam Karadeniz final mi yapıyor, yapacak? Sevdam Karadeniz bitti mi, ne zaman final yapacak?

Yayın hayatına yeni başlayan Sevdam Karadeniz'den seyiriciyi üzen haber geldi. "A.B.İ.", "Aşk ve Taht", "Çirkin" ve "Mercan Köşk" dizilerinden sonra bir final kararı da Sevdam Karadeniz'den geldi. Seyirciler ise Sevdam Karadeniz final mi yapıyor, yapacak araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Sevdam Karadeniz final mi yapıyor, yapacak? Sevdam Karadeniz bitti mi, ne zaman final yapacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 20:35

Trabzon’da çekilen büyük umutlarla yayın hayatına başlamıştı. Sevdam Karadeniz bitti mi merak edilirken üzen haber geldi.

SEVDAM KARADENİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerini ve Erdem Adilce’nin paylaştığı dizide Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol, Sema Keçik gibi isimler de yer alıyordu. Büyük bir heyecanla yayın hayatına başlayan Sevdam Karadeniz, istenilen performansı göstermeyince final kararı alındı.

Sevdam Karadeniz final mi yapıyor, yapacak? Sevdam Karadeniz bitti mi, ne zaman final yapacak?

SEVDAM KARADENİZ FİNAL Mİ YAPACAK?

Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol, Sema Keçik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziden üzen haber geldi. Kısa süre önce yayın hayatına başlayan dizi veda ediyor. Böylece kanalında bu sezon birçok dizi final kararı almış oldu.

Sevdam Karadeniz final mi yapıyor, yapacak? Sevdam Karadeniz bitti mi, ne zaman final yapacak?

SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sevdam Karadeniz'den üzen haber geldi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken diziden beklenilen performans alınamadı. Alınan karar sonucunda ise 4. bölümü ile ekranlara veda edecek.

Sevdam Karadeniz final mi yapıyor, yapacak? Sevdam Karadeniz bitti mi, ne zaman final yapacak?

SEVDAM KARADENİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ATV ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz beklenilen reytingi alamadı ve 4. bölümü ile final yapacak. Birçok proje ekranlara veda ederken Sevdam Karadeniz'de final yapan projelerden biri oldu.

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ETİKETLER
#Meltem Akçöl
#ayşegül günay
#ATV
#Diziler
#Sevdam Karadeniz
#Erdem Adilce
#Mavi Kadin
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