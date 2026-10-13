Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:59

Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicisiyle buluşan Sevdam Karadeniz, çekim yerleri ve hangi aileleri anlattığıyla merak konusu oldu. Arama motorlarında Sevdam Karadeniz hakkında dikkat çeken konular araştırılmaya başlandı. Peki, Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:59

Ekranların yeni dizisi Sevdam Karadeniz, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Trabzon’un iki köklü ailesinin arasında yarım asırdır devam eden düşmanlığı ele alan Sevdam Karadeniz, çekim yerleriyle de merak konusu oldu. Başrollerinde Meltem Akçöl ve Erden Adilce’nin oynadığı Sevdam Karadeniz, geçmişten gelen sırlar ve aileler arasındaki hesaplaşmayla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de iki düşman ailenin hayatını ele alan Sevdam Karadeniz, arama motorlarının da en çok merak edilen yapımları arasında yerini aldı. Peki, Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SEVDAM KARADENİZ NERELERDE ÇEKİLİYOR?

NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden Sevdam Karadeniz, ilk bölümüyle pazartesi akşamı ekranlara geldi. Karadeniz’in doğal atmosferinde geçen yapım, birbirine düşman iki ailenin geçmişini anlatıyor. Geçmişten gelen düşmanlıkla beraber genç kuşakların arasında gelişen aşkta dikkatleri üzerine çekerken dizinin çekim yerleri merak edildi.

Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor?

Trabzon’da yaşayan Alazlı ve Yeniceli aileleri arasında meydana gelen 50 yıllık süren düşmanlık üzerine kurulu olmasıyla ele alınıyor. İki ailenin arasında geçmişte yaşanan, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan olaylar ve kayıplarla hesaplaşmaya dönüşüyor.

Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor?

Dizi Karadeniz Bölgesi’nin en çok sevilen yerlerinden biri olan Trabzon’da gerçekleştiriliyor. Ana çekim yeri olan Trabzon’un dışında doğal güzellikleriyle dikkat çeken Maçka ilçesi de yer allıyor. İlçedeki Yazlık ve Atasu mahallelerinin de dizinin çekim yerlerinden olduğu biliniyor.

Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor?

Sevdam Karadeniz, Maçka’da farklı set alanlarında yer alan lokasyonlarda çekiliyor. Bazı sahneleri köşkte bazı sahneleri ise sahil kesimlerinde gerçekleştiği görülüyor. Dizinin atmosferine uygun uçurumlar ve Karadeniz’in sarp coğrafyası da ekranlara yansıyor.

Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor?

SEVDAM KARADENİZ HANGİ AİLELERİ ANLATIYOR?

Dizinin başrolleri Meltem Akçöl ve Erdem Adilce, Kuzey ve Zeyşan karakteriyle ekranlara geliyor. İki gencin aileleri arasındaki yıllar öncesine dayanan düşmanlık yeni doğacak olan aşka etkisiyle de dikkat çekiyor. Karadeniz’in iki köklü ailesi Alazlılar ve Yeniceliler arasındaki düşmanlık konu alınıyor.

Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor?

Düşmanlığın temelinde ise Hafize Alazlı ve Durali Yeniceli’nin geçmişte yarım kalan aşkı bulunurken nesiller boyu devam eden tartışmalar torunları Zeyşan ve Kuzey’i istemedikleri bir evliliğe sürüklüyor.

Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor?

Dizi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekerken Karadeniz’in doğasıyla da daha ilgi çekici hale geliyor. Şimdiden merakla beklenen dizi ikinci bölümüyle NOW TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevdam Karadeniz 2 bölümde Kuzey Zeyşan’dan ne saklıyor? Sevdam Karadeniz 1. Bölüm nereden izlenir?
Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var? Yeni dizi Sevdam Karadeniz başrolleri
ETİKETLER
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.