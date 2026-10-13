Ekranların yeni dizisi Sevdam Karadeniz, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Trabzon’un iki köklü ailesinin arasında yarım asırdır devam eden düşmanlığı ele alan Sevdam Karadeniz, çekim yerleriyle de merak konusu oldu. Başrollerinde Meltem Akçöl ve Erden Adilce’nin oynadığı Sevdam Karadeniz, geçmişten gelen sırlar ve aileler arasındaki hesaplaşmayla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de iki düşman ailenin hayatını ele alan Sevdam Karadeniz, arama motorlarının da en çok merak edilen yapımları arasında yerini aldı. Peki, Sevdam Karadeniz nerelerde çekiliyor? Sevdam Karadeniz hangi aileleri anlatıyor? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SEVDAM KARADENİZ NERELERDE ÇEKİLİYOR?

NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden Sevdam Karadeniz, ilk bölümüyle pazartesi akşamı ekranlara geldi. Karadeniz’in doğal atmosferinde geçen yapım, birbirine düşman iki ailenin geçmişini anlatıyor. Geçmişten gelen düşmanlıkla beraber genç kuşakların arasında gelişen aşkta dikkatleri üzerine çekerken dizinin çekim yerleri merak edildi.

Trabzon’da yaşayan Alazlı ve Yeniceli aileleri arasında meydana gelen 50 yıllık süren düşmanlık üzerine kurulu olmasıyla ele alınıyor. İki ailenin arasında geçmişte yaşanan, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan olaylar ve kayıplarla hesaplaşmaya dönüşüyor.

Dizi Karadeniz Bölgesi’nin en çok sevilen yerlerinden biri olan Trabzon’da gerçekleştiriliyor. Ana çekim yeri olan Trabzon’un dışında doğal güzellikleriyle dikkat çeken Maçka ilçesi de yer allıyor. İlçedeki Yazlık ve Atasu mahallelerinin de dizinin çekim yerlerinden olduğu biliniyor.

Sevdam Karadeniz, Maçka’da farklı set alanlarında yer alan lokasyonlarda çekiliyor. Bazı sahneleri köşkte bazı sahneleri ise sahil kesimlerinde gerçekleştiği görülüyor. Dizinin atmosferine uygun uçurumlar ve Karadeniz’in sarp coğrafyası da ekranlara yansıyor.

SEVDAM KARADENİZ HANGİ AİLELERİ ANLATIYOR?

Dizinin başrolleri Meltem Akçöl ve Erdem Adilce, Kuzey ve Zeyşan karakteriyle ekranlara geliyor. İki gencin aileleri arasındaki yıllar öncesine dayanan düşmanlık yeni doğacak olan aşka etkisiyle de dikkat çekiyor. Karadeniz’in iki köklü ailesi Alazlılar ve Yeniceliler arasındaki düşmanlık konu alınıyor.

Düşmanlığın temelinde ise Hafize Alazlı ve Durali Yeniceli’nin geçmişte yarım kalan aşkı bulunurken nesiller boyu devam eden tartışmalar torunları Zeyşan ve Kuzey’i istemedikleri bir evliliğe sürüklüyor.

Dizi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekerken Karadeniz’in doğasıyla da daha ilgi çekici hale geliyor. Şimdiden merakla beklenen dizi ikinci bölümüyle NOW TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşuyor.