Sevdam Karadeniz 2 bölümde Kuzey Zeyşan’dan ne saklıyor? Sevdam Karadeniz 1. Bölüm nereden izlenir?

Sevdam Karadeniz dizisi, yeni bölümü öncesinde Kuzey ve Zeyşan arasındaki sırla gündeme geldi. İkinci bölümde yaşanacakları merak eden izleyiciler, Kuzey’in Zeyşan’dan ne sakladığı sorusuna yanıt arıyor. İkilinin arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceği ve saklanan gerçeğin ortaya çıkıp çıkmayacağı merak uyandırıyor. Öte yandan diziyi kaçıran ya da hikâyeyi en başından takip etmek isteyenler, Sevdam Karadeniz 1. bölüm izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Sevdam Karadeniz 2. bölümde Kuzey’in sırrı ortaya çıkacak mı? Sevdam Karadeniz ilk bölüm nereden izlenir?

SEVDAM KARADENİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdam Karadeniz’in ikinci bölüm fragmanında sular daha da hırçınlaşıyor. Zeyşan ve Kuzey arasındaki geçmişin sırları her iki ailenin de bir kez daha yıllar sonra karşı karşıya gelmesine yol açıyor.

Kuzey’in Zeyşan’ın yaptıklarına karşı her defasında susması ikili arasında gerilimi daha da tırmandırdı. Sevdam Karadeniz 2. Bölüm fragmanında Kuzey’in Zeyşan’ı sırları bilmiyorsun demesi izleyenlerin kafasını karıştırdı. Peki, Kuzey Zeyşan’dan hangi sırrı saklıyor?

SEVDAM KARADENİZ 2 BÖLÜM 2 FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Now ekranlarında ilk bölümüyle Pazartesi günü ekranlara gelen Sevdam Karadeniz dizisi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Erdem Adilce ve Meltem Akçöl’ün başrollerinde oynadığı Sevdam Karadeniz dizisinin 2. Bölüm 2 fragmanı ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

İlk fragmandaki soru işaretlerinin cevabını alabilmek için izleyiciler ikinci fragmanı büyük bir merakla bekliyor. Sevdam Karadeniz dizisinin 2. Bölüm 2 fragmanı ilerleyen günlerde Now kanalında ya da dizinin resmi hesaplarında yayınlanacaktır.

SEVDAM KARADENİZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alazlılar ve Yeniceliler; Trabzon’un iki köklü ailesi. Bu iki ailenin uzun süredir devam eden düşmanlığı, bir gün Alazlı ailesinin kızı Nazlı’nın Yeniceli ailesinin oğlu Barva’ya kaçmasıyla yeni bir boyuta taşınır. Bunun üzerine Alazlıların aile reisi Hafize bir karar alır ve Nazlı’ya karşılık Yenicelilerin kızı Bahar’ı oğlu Medet’e ister. Yeniceliler bu kararla sarsılır. Durali, Bahar’ı vermez ama Hafize’nin vazgeçmeye niyeti yoktur.

Evleneceğinden korkan Bahar, yıllardır ailesiyle görüşmeyen ablası Zeyşan’ı yardım etmesi için çağırır. Doğup büyüdüğü ama kaçtığı bu topraklara dönmek Zeyşan için kolay olmayacaktır; fakat kardeşinin kaderini kendi geçmişine kurban etmemeye kararlıdır. Soluğu Trabzon'da alan Zeyşan'ın yolu bu evliliği durdurmak isteyen Kuzey'le kesişir.

Çocukluklarından bugüne taşıdıkları bağ, sırlar, entrikalar, geçmiş ve gelecek arasında bir çıkış bulmaya çalışırlar. Ancak kardeşini kurtarmak için her şeyi göze alan Zeyşan, Kuzey’in beklenmedik hamlesiyle büyük bir yol ayrımına gelir. Seçeceği yol, sadece iki ailenin değil, herkesin kaderini yeniden çizecektir...

SEVDAM KARADENİZ 1. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Now kanalının yeni sezon dizilerinden olan Sevdam Karadeniz dizisinin 1 bölümünün tekrarını resmi sitesini ziyaret ederek izleyebilirsiniz. Sevdam Karadeniz YouTube kanalı üzerinden de dizisinin tekrar bölümlerine ulaşabilirsiniz.