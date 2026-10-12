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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 21:00

Sevdam Karadeniz’in Zeyşan’ı kimdir? Meltem Akçöl kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Sevdam Karadeniz dizisinde Zeyşan karakterini üstlenen Meltem Akçöl, izleyicilerin merak ettiği isimler arasına girdi. Yeni diziyle yeniden gündeme gelen oyuncunun hayatı, yaşı ve rol aldığı yapımlar araştırılmaya başlandı. Ekran yolculuğunu farklı projelerle sürdüren Meltem Akçöl’ün kariyeri, Sevdam Karadeniz izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Sevdam Karadeniz’in Zeyşan’ı Meltem Akçöl kimdir, kaç yaşında? Meltem Akçöl hangi dizilerde rol aldı?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Sevdam Karadeniz’in Zeyşan’ı kimdir? Meltem Akçöl kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 21:00

dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Zeyşan’ı , oyunculuğuyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizinin başlamasıyla birlikte genç oyuncunun özel hayatı ve kariyeri de araştırılmaya başlandı. Meltem Akçöl’ün kaç yaşında olduğu ve bugüne kadar hangi yapımlarda rol aldığı merak ediliyor. Televizyon projeleriyle tanınan oyuncu, Sevdam Karadeniz’de oynadığı Zeyşan karakteriyle yeniden gündemde. Peki, Meltem Akçöl kimdir? Meltem Akçöl hangi dizilerde oynadı ve kariyerine nasıl başladı?

SEVDAM KARADENİZ’İN ZEYŞAN’I KİMDİR?

Yıllar önce garip bir biçimde kaybolan Ali Kemal Yeniceli’nin ve onun İstanbullu eşi Şehnaz’ın kızı. 8 yaşındayken annesiyle birlikte İstanbul’a taşınmış ve 17 sene boyunca Trabzon’a ayak basmamıştır. 

Sevdam Karadeniz’in Zeyşan’ı kimdir? Meltem Akçöl kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Kardeşi Bahar’ın ona ihtiyacı olduğunu öğrenince baba toprağına geri döner. Kuzey’le aralarında zorunluluktan doğan yakınlık bir süre sonra yerini vazgeçilmesi imkansız bir aşka bırakacaktır.

MELTEM AKÇÖL KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Meltem Akçöl, İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. 25 yaşındaki oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alarak kariyerini sürdürmektedir. Oyunculuğa 2021 yılında Kırık Hayatlar dizisinde oynadığı Deniz karakteriyle adım atan Akçöl, 100 bölüm süren yapımda yer aldı. 

Sevdam Karadeniz’in Zeyşan’ı kimdir? Meltem Akçöl kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Ardından dizisinde Hazal Demir karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Oyuncu, daha sonra Gülcemal dizisinde İpek Nakkaşoğlu, Kara Ağaç Destanı dizisinde ise Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Sinema alanında da çalışmalar yapan Meltem Akçöl, 0000 Kilometre ve Karantina filmlerinde rol aldı. 

Sevdam Karadeniz’in Zeyşan’ı kimdir? Meltem Akçöl kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Operasyon Alesta projesinde de yer alan oyuncu, farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürüyor. Yeni projelerle adından söz ettiren Akçöl, Sevdam Karadeniz dizisinde hayat verdiği Zeyşan karakteriyle de merak konusu oldu. Genç oyuncunun kariyeri ve rol aldığı yapımlar, izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

MELTEM AKÇÖL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Meltem Akçöl, Kırık Hayatlar, Duy Beni, Gülcemal ve Yabani yapımlarında oynadı. Meltem Akçöl, Duy Beni dizisinde oynadığı Hazal karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti. 

Sevdam Karadeniz’in Zeyşan’ı kimdir? Meltem Akçöl kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Ardından farklı projelerde rol alan oyuncu, Gülcemal ve Yabani dizileriyle ekran yolculuğunu sürdürdü. Meltem Akçöl, yeni projesi Sevdam Karadeniz dizisinde ise Zeyşan karakterini üstleniyor.

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ETİKETLER
#Meltem Akçöl
#Duy Beni
#Sevdam Karadeniz
#Zeyşan
#Kırık Hayatlar
#Biyografi
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