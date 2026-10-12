Sevdam Karadeniz’in Kuzey’i kimdir? Erdem Adilce kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Sevdam Karadeniz dizisi, ilk bölümüyle birlikte karakterleri ve dikkat çeken sahneleriyle gündeme geldi. Dizide Kuzey karakterini oynayan Erdem Adilce, daha ilk sahnede bir yunus balığını kurtararak izleyicinin karşısına çıktı. Oyuncunun fit görüntüsü de bölümün ardından konuşulan konulardan biri oldu. Yeni projeyle birlikte Erdem Adilce’nin hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Sevdam Karadeniz’in Kuzey’i Erdem Adilce kaç yaşında? Başarılı oyuncu Erdem Adilce hangi dizilerde oynadı? İzleyiciler, oyuncunun geçmiş projelerini ve kariyer yolculuğunu araştırırken Kuzey karakterinin dizide nasıl bir hikâye yaşayacağı da merak konusu oldu.

SEVDAM KARADENİZ’İN KUZEY’İ KİMDİR?

Dürüst, adil, cesur, merhametli ve baskın bir karakter. Babaannesi Hafize’nin üç oğluna rağmen veliahtı olabilmiş donanımda biriü Karadeniz uşağı. Ailedeki kararlarda söz sahibi.

Çocukluğundan beri Zeyşan’a aşık. Yıllar sonra onu yeniden karşısında görünce bu aşktan vazgeçemeyeceğini anlar. Ancak aralarında düşman iki aile, sırlar ve yalanlarla dolu bir dünya vardır.

ERDEM ADİLCE KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Erdem Adilce, 21 Eylül 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Televizyon dizileri ve sinema projelerinde rol alan oyuncu, yeni projeleriyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ekim 2026 itibarıyla 31 yaşında olan Erdem Adilce’nin eğitim hayatını Yeditepe Üniversitesinde sürdürdüğü belirtiliyor.

Oyuncunun boyunun ise 1,83 metre olduğu aktarılıyor. Sevdam Karadeniz dizisinde Kuzey karakterine hayat veren Adilce, özellikle dizinin ilk bölümündeki sahneleriyle gündeme geldi. Kuzey’in bir yunus balığını kurtardığı açılış sahnesi izleyicilerin ilgisini çekerken, oyuncunun fit görüntüsü de sosyal medyada konuşuldu. Erdem Adilce’nin hayatı, yaşı, eğitimi ve oyunculuk kariyeri, yeni dizisinin ardından araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncunun önceki projeleri ve kariyer yolculuğu da merak ediliyor.

ERDEM ADİLCE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyuncu Erdem Adilce, farklı televizyon projeleri ve sinema yapımıyla izleyici karşısına çıktı. 2026 yılında yayın hayatına başlayan Sevdam Karadeniz dizisinde Kuzey Alazlı karakterini oynayan oyuncu, yeni rolüyle gündeme geldi. Adilce, aynı yıl Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosunda da yer aldı. Oyuncunun daha önce rol aldığı yapımlar arasında Aşk ve Umut dizisi de bulunuyor. Bu projede Cihan karakterini üstlenen Adilce, 2022 yapımı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi dizisinin kadrosunda yer aldı.

Televizyon projelerinin yanı sıra sinemada da kamera karşısına geçen oyuncu, 2022 yılında yayınlanan Yolun Açık Olsun filminde rol aldı. Sevdam Karadeniz’deki Kuzey Alazlı karakteriyle yeniden merak edilen Erdem Adilce’nin oyunculuk kariyeri, izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor.