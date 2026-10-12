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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:20

Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var? Yeni dizi Sevdam Karadeniz başrolleri

Now TV ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Sevdam Karadeniz için bekleyiş sona erdi. 12 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak olan Sevdam Karadeniz oyuncuları kim merak edenlerin sayısı da oldukça fazla. İşte oyuncu kadrosu...

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Editor
 Gonca Işık
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Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var? Yeni dizi Sevdam Karadeniz başrolleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:20

Birçok başarılı ismin kadrosunda yer aldığı ve konusu ile dikkat çeken bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizi için bekleyiş sona erdi.

SEVDAM KARADENİZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yeni dizi Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosunda Erdem Adilce, Meltem Akçöl, Leya Kırşan, Gözde Çığacı, Merve Ateş, Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Şen Hamzaoğlu, Mustafa Kırantepe, Sema Keçik, Ece Dizdar, Nur Yazar, Enes Demirkapı, Emre Bulut, Selen Özbayrak, Furkan Aksoy, Elif Çakman, Hakan Aydın, Berfe Sancak, Erman Cihan, Berfun Beşel, Eylem Kaçalin, Senem Göktürk yer alıyor.

Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var? Yeni dizi Sevdam Karadeniz başrolleri

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİN İSİMLERİ

- Erdem Adilce – Kuzey Alazlı
- Meltem Akçöl – Zeyşan Yeniceli
- Leya Kırşan – Üzüm Alazlı
- Gözde Çığacı – Fındık Alazlı
- Merve Ateş – Bahar Yeniceli
- Ayşegül Günay – Hafize Alazlı
- Şerif Erol – Durali Yeniceli

Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var? Yeni dizi Sevdam Karadeniz başrolleri

- Deniz Şen Hamzaoğlu – Medet Alazlı
- Mustafa Kırantepe – Mahmut Yeniceli
- Sema Keçik – Nafiye Yeniceli
- Aslı İçözü – Nafiye Yeniceli
- Ece Dizdar – Şehnaz
- Nur Yazar – Şehnaz Yeniceli
- Enes Demirkapı – Volkan Yeniceli
- Emre Bulut – Barva Yeniceli
- Selen Özbayrak – Nazlı
- Furkan Aksoy – Eren Kırlangıç

Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var? Yeni dizi Sevdam Karadeniz başrolleri

- Elif Çakman – Yadigar Kırlangıç
- Hakan Aydın – İdris Alazlı
- Berfe Sancak – Neslihan Alazlı
- Erman Cihan – Yusuf Alazlı
- Berfun Beşel – Cevat Alazlı
- Eylem Kaçalin – Zehra Alazlı
- Senem Göktürk – Hatice Yeniceli

Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var? Yeni dizi Sevdam Karadeniz başrolleri

SEVDAM KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk bölümü bugün yayınlanacak. Now TV'de 12 Ekim Pazartesi akşamı 20.00'de yayınlanacak olan dizi için bir süredir bekleyiş vardı. Bu akşam ise ilk kez seyirci ile buluşuyor.

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ETİKETLER
#Meltem Akçöl
#leya kırşan
#now tv
#Diziler
#Sevdam Karadeniz
#Erdem Adilce
#Mavi Kadin
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