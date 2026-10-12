Sevdam Karadeniz nerede çekiliyor? Sevdam Karadeniz'in çekildiği yerler ve mekanlar

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Erdem Adilce, Meltem Akçöl, Şerif Erol ve Ayşegül Günay gibi isimlerin başrolünde olduğu Sevdam Karadeniz, bu akşam ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Dizinin sahneleri beğeni toplarken nerede çekiliyor merak edildi.
Ekranların yeni dizisi Sevdam Karadeniz bu akşam ilk bölümünü yayınladı. Sevilen dizinin karakterleri ve sahneleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken çekimleri de Karadeniz'de gerçekleşiyor. Sevdam Karadeniz dizisi Trabzon'ın Maçka ilçesinde çekilmekte.
Now TV'de bugün itibarıyla ilk kez ekranlara gelen Sevdam Karadeniz sahneleri oldukça ilgi gördü. Sevdam Karadeniz dizisi Trabzon'ın Maçka ilçesinde çekilmekte.
Yeni dizi Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosunda Erdem Adilce, Meltem Akçöl, Leya Kırşan, Gözde Çığacı, Merve Ateş, Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Şen Hamzaoğlu, Mustafa Kırantepe, Sema Keçik, Ece Dizdar, Nur Yazar, Enes Demirkapı, Emre Bulut, Selen Özbayrak, Furkan Aksoy, Elif Çakman, Hakan Aydın, Berfe Sancak, Erman Cihan, Berfun Beşel, Eylem Kaçalin, Senem Göktürk yer alıyor.
Alazlılar ve Yeniceliler, Trabzon’un iki köklü ailesidir. Bu iki ailenin uzun süredir devam eden düşmanlığı ise ekran başına geliyor. Alazlıların aile reisi Hafize bir karar alır ve Nazlı’ya karşılık Yenicelilerin kızı Bahar’ı oğlu Medet’e ister.