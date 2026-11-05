Bahçelievler'de toprak altında kalan işçinin kurtarılma anı kamerada

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması yaşanması sonucu iki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, göçük altındaki işçileri çıkarmak için çalışmalara başladı. Titizlikle yürütülen çalışmalar da bir işçi toprak altından sağ olarak çıkarılırken kurtarılma anı da saniye saniye havadan dron ile görüntülendi.