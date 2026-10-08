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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 18:38

Maltepe'de çöken bina hangi mahallede, nerede? Son durum: Göçük altında kalan var mı?

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alt bölümündeki 3 katın çökmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 10 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Maltepe'de çöken bina hangi mahallede, nerede? Göçük altında kalan var mı? Ölü, yaralı var mı?

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Editor
 Simal Güdüm
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Maltepe'de çöken bina hangi mahallede, nerede? Son durum: Göçük altında kalan var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 18:38

Binada enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürerken, yapının tamamen çökme riskine karşı kontrollü yıkım başlatıldı. Binanın üst iki katının kaçak olduğu yönündeki tespit ve olayla ilgili başlatılan adli soruşturma da gündemde.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA HANGİ MAHALLEDE?

İstanbul'un ilçesinde bulunan 7 katlı binanın alt kısmındaki 3 kat, sabah saatlerinde henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir şekilde çöktü. Çökme, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldi. Olayın ardından bölgeye , itfaiye, sağlık, polis ve diğer arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de çöken bina hangi mahallede, nerede? Son durum: Göçük altında kalan var mı?

Binanın zemin katının iş yeri olarak kullanıldığı, üst katlarında ise 12 dairenin bulunduğu belirlendi. Yapının çökmeden etkilenmeyen bölümlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, çöken 4 dairede yaşayan kişiler için enkazda yoğun arama kurtarma çalışması yürütüldü.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA SON DURUM

Enkazda yürütülen çalışmalar sırasında 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 3 çocuğun da bulunduğu açıklandı. Enkazdan çıkarılan vatandaşların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu ve yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Maltepe'de çöken bina hangi mahallede, nerede? Son durum: Göçük altında kalan var mı?

Arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan olduğu bildirildi. Enkaz altında bulunduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar devam ederken, binanın yeniden kayma ve çökme riskinin ortaya çıkması nedeniyle ekiplerin güvenliği için çalışmalar kontrollü şekilde sürdürüldü.

MALTEPE ÇÖKEN BİNA İÇİN KONTROLLÜ YIKIM BAŞLATILDI

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada yapının üst bölümlerinde yeniden hareketlilik ve çökme riski tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerin güvenliği önceliklendirilerek binanın yükünün azaltılması amacıyla üstten kontrollü yıkım işlemine geçildi.

Kontrollü yıkımla bir yandan binanın yeniden çökme riskinin azaltılması, diğer yandan alt bölümde açılan tüneller üzerinden enkaz altında kalan kişilere ulaşılması hedefleniyor. Çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülüyor.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA KAÇ KİŞİ VARDI?

Nüfus kayıtlarına göre binada toplam 33 kişinin yaşadığı belirlendi. Ancak olay sırasında binanın tamamının değil, alt bölümdeki 4 dairenin çökmeden etkilenmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları özellikle bu bölümde yoğunlaştırıldı.

Maltepe'de çöken bina hangi mahallede, nerede? Son durum: Göçük altında kalan var mı?

Çöken bölümde bulunan 4 dairede 14 kişinin kayıtlı olduğu, bazı kişilerin olay sırasında başka yerde bulunabileceğinin tespit edildiği açıklandı. İlk saatlerde 7 kişinin enkaz altında olduğu değerlendirilirken, yapılan kurtarma çalışmalarının ardından 10 kişi sağ çıkarıldı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Son aşamada enkaz altında 3 kişinin bulunduğu değerlendiriliyor.

MALTEPE'DE GÖÇÜK ALTINDA KALAN VAR MI?

Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki çöken binada enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 10 kişi sağ kurtarılırken 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ETİKETLER
#maltepe
#afad
#Cevizli Mahallesi
#Gülce Turhan
#Ahmet Muhammet İnan
#Gündem
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