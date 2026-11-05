Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'ya adli kontrol istendiği yönündeki paylaşımlara soruşturma

Aylardır devam eden ve gittikçe genişleyen fon soruşturmasıyla ilgili eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya, eşi Fatma Betül Sayan Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağırdı.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Adliyesi'ne gelen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürerken, İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğine ilişkin paylaşım yapan kişiler hakkında başsavcılıkça "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.



