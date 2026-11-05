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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 19:21

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'ya adli kontrol istendiği yönündeki paylaşımlara soruşturma

Fon soruşturmasında tekrar ifade veren eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'ya adli kontrol tedbiri talep edildiği yönünde sosyal medya paylaşımı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 19:21

Aylardır devam eden ve gittikçe genişleyen fon soruşturmasıyla ilgili eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya, eşi Fatma Betül Sayan Kaya ve eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağırdı.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'ya adli kontrol istendiği yönündeki paylaşımlara soruşturma

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Adliyesi'ne gelen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürerken, İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğine ilişkin paylaşım yapan kişiler hakkında başsavcılıkça "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.


 

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ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kurulu
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#İlyas Kaya
#İbrahim Ömer Gönül
#Gündem
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