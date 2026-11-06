Bolu'da korkunç olay: Tuvalet camını yumruklayan alkollü genç ağır yaralandı

Bolu Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta yürekleri ağza getiren feci bir olay yaşandı. Evinde alkol aldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda öfkeye kapılan E.D., tuvalet kapısının camına yumruk savurdu. Öfkesinin kurbanı olan gencin yumruğuyla paramparça olan cam parçaları, kolunu derinden keserek ağır yaralanmasına neden oldu. Kanlar içinde yere yığılan genci, odadan gelen sesler üzerine koşan kardeşi hareketsiz halde buldu. Komşuların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı E.D.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.