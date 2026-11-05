TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yapan Bakan Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına yönelik düzenleme sinyali verdi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Şimşek'ten emekli maaşına düzenleme sinyali: 2027 bütçesinde alım gücünü destekleyecek alan oluşturduk Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe sunumunda 2027 bütçesinde emeklilerin alım gücünü desteklemek için alan oluşturduklarını belirterek emekli maaşlarına yönelik düzenleme sinyali verdi. Cari fiyatlarla 5,4 trilyon liraya ulaşan deprem harcamalarına rağmen 2025'ten itibaren bütçede faiz dışı fazla verildiği ifade edildi. Faiz dışı fazla sayesinde elde edilen mali alanın eşel mobil için kullanıldığı, 2027 bütçesinde ise emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla alan açıldığı kaydedildi. Uygulanan programla makroekonomik temellerin güçlendirildiği, dayanıklılığın artırıldığı ve şoklara karşı mali ve parasal alan oluşturulduğu vurgulandı. Hazırlanan bütçenin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen, dezenflasyonu destekleyen ve mali disiplini sürdüren bir yapıda olduğu belirtildi. Hedefin çiftçi, esnaf, işçi, asgari ücretli, memur ve emekliler başta olmak üzere tüm vatandaşların alım gücünü artırmak ve refah artışından adil pay almalarını sağlamak olduğu aktarıldı.

BÜTÇEDE EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ İÇİN ALAN AÇILDI

Cari fiyatlarla 5,4 trilyon liraya ulaşan deprem harcamalarına rağmen 2025'ten itibaren bütçede faiz dışı fazla verdiklerini belirten Şimşek "Bu sayede elde ettiğimiz mali alanı eşel mobil için kullandık. 2027 bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla alan oluşturduk." dedi.

"PROGRAMIMIZLA ŞOKLARA KARŞI MALİ ALAN OLUŞTURDUK"

Bölgedeki savaşlar, ticarette artan korumacılık, yapay zekanın dönüştürücü ve yıkıcı etkileri, yüksek borçluluk ve demografik dönüşüm gibi büyük meydan okumaların olduğu dönemde ekonomide şoklara karşı dayanıklılığın önemini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız programla makroekonomik temellerimizi güçlendirdik, dayanıklılığımızı artırdık, şoklara karşı mali ve parasal alan oluşturduk. Bu sayede küresel zorluklara karşı etkili politikalar uyguladık.

Küresel ekonomideki dönüşüm, zorlukların yanı sıra önemli fırsatlar da sunuyor. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için vergi ve teşvik mevzuatımızda önemli iyileştirmeler yaparak verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü artıracak politikalar uyguluyoruz.

Özetle, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen, dezenflasyonu destekleyen ve mali disiplini kararlılıkla sürdüren bir bütçe hazırladık. Çiftçimizin, esnafımızın, işçimizin, asgari ücretlimizin, memurumuzun ve emeklimizin, kısacası tüm vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve refah artışından toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde pay almasını sağlamayı hedefliyoruz."