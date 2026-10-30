Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen vatandaşa saldırdı!

Burdur'da motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, resmi polis aracını durdurup yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ilgili sivil kısım ekibi çağrıldı. Bir süre polis ekipleriyle birlikte gelecek olan ekipleri bekleyen şahıs, yoldan geçen vatandaşın otomobilini sivil polis ekibi zannedip kendisiyle ilgilenilmediğini gerekçe göstererek saldırmaya başladı. Tekme tokat kavgaya dönüşen olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulurken, yaşananlar saniye saniye görüntülendi.