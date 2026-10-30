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Eğitim
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:06

Öğrenciler dikkat! AYM'den disiplin cezalarıyla ilgili dikkat çeken karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), farklı özel eğitim kurumlarında öğrenim gören iki lise öğrencisine verilen okul değiştirme cezaları nedeniyle eğitim haklarının ihlal edildiğine hükmederek öğrencilere 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Öğrenciler dikkat! AYM'den disiplin cezalarıyla ilgili dikkat çeken karar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:06

Farklı özel eğitim kurumlarında eğitim alan iki öğrenci aldıkları okul değiştirme cezası sonrasına yargıya başvurdu. Öğrencilerden R.N.D'ye 2024 yılında yönetici ve öğretmenlere sözlü saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiği gerekçesiyle, M.R'ye ise 2023 yılında sosyal medya paylaşımlarında başka bir öğrenciyi tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla okul değiştirme cezası verildi.
 

HABERİN ÖZETİ

Öğrenciler dikkat! AYM'den disiplin cezalarıyla ilgili dikkat çeken karar

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Anayasa Mahkemesi (AYM), okul değiştirme cezası alan öğrencilerin eğitim hakkının ihlal edildiğine karar vererek, cezaların kanuni dayanağının bulunmadığına hükmetti ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.
İki öğrenci, aldıkları okul değiştirme cezası sonrası AYM'ye başvurdu.
AYM, öğrencilerin eğitim hakkının (Anayasa'nın 42. maddesi) ihlal edildiğine hükmetti.
Kararda, ortaöğretim kurumları yönetmeliğine dayanak gösterilen kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde ortaöğretim öğrencilerine uygulanacak disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hüküm bulunmadığı belirtildi.
AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına ve kararın idare mahkemelerine gönderilmesine karar verdi.
Ayrıca, iki öğrenciye ayrı ayrı 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Öğrenciler dikkat! AYM'den disiplin cezalarıyla ilgili dikkat çeken karar

BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNDULAR

Ceza alan öğrenciler ’ye bireysel başvuruda bulundular. Başvurularda, Anayasa'nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın idare mahkemelerine gönderilmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin dayanağı olarak gösterilen kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde, ortaöğretim öğrencilerine uygulanabilecek disiplin suçları ve cezalarına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildi.

Öğrenciler dikkat! AYM'den disiplin cezalarıyla ilgili dikkat çeken karar

Disiplin cezalarının yalnızca yönetmelik hükümlerine dayanılarak verildiğini vurgulayan AYM, öğrencilerin eğitim hakkına yapılan müdahalenin kanuni dayanağının bulunmadığı sonucuna ulaştı.

Öğrenciler dikkat! AYM'den disiplin cezalarıyla ilgili dikkat çeken karar

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Anayasa'nın 42. maddesiyle güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere kararın ilgili idare mahkemelerine gönderilmesine karar verdi.

Öte yandan Yüksek Mahkeme iki öğrenciye ayrı ayrı 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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ETİKETLER
#Anayasa Mahkemesi
#aym
#Eğitim Hakkı
#Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
#Idare Mahkemeleri
#Eğitim
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