Farklı özel eğitim kurumlarında eğitim alan iki öğrenci aldıkları okul değiştirme cezası sonrasına yargıya başvurdu. Öğrencilerden R.N.D'ye 2024 yılında yönetici ve öğretmenlere sözlü saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiği gerekçesiyle, M.R'ye ise 2023 yılında sosyal medya paylaşımlarında başka bir öğrenciyi tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla okul değiştirme cezası verildi.



Özetle

HABERİN ÖZETİ Öğrenciler dikkat! AYM'den disiplin cezalarıyla ilgili dikkat çeken karar Anayasa Mahkemesi (AYM), okul değiştirme cezası alan öğrencilerin eğitim hakkının ihlal edildiğine karar vererek, cezaların kanuni dayanağının bulunmadığına hükmetti ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. İki öğrenci, aldıkları okul değiştirme cezası sonrası AYM'ye başvurdu. AYM, öğrencilerin eğitim hakkının (Anayasa'nın 42. maddesi) ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, ortaöğretim kurumları yönetmeliğine dayanak gösterilen kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde ortaöğretim öğrencilerine uygulanacak disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hüküm bulunmadığı belirtildi. AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına ve kararın idare mahkemelerine gönderilmesine karar verdi. Ayrıca, iki öğrenciye ayrı ayrı 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNDULAR

Ceza alan öğrenciler AYM’ye bireysel başvuruda bulundular. Başvurularda, Anayasa'nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın idare mahkemelerine gönderilmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin dayanağı olarak gösterilen kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde, ortaöğretim öğrencilerine uygulanabilecek disiplin suçları ve cezalarına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildi.

Disiplin cezalarının yalnızca yönetmelik hükümlerine dayanılarak verildiğini vurgulayan AYM, öğrencilerin eğitim hakkına yapılan müdahalenin kanuni dayanağının bulunmadığı sonucuna ulaştı.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Anayasa'nın 42. maddesiyle güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere kararın ilgili idare mahkemelerine gönderilmesine karar verdi.

Öte yandan Yüksek Mahkeme iki öğrenciye ayrı ayrı 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.