Öğrenciler dikkat! AYM'den disiplin cezalarıyla ilgili dikkat çeken karar

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İstanbul
Farklı özel eğitim kurumlarında eğitim alan iki öğrenci aldıkları okul değiştirme cezası sonrasına yargıya başvurdu. Öğrencilerden R.N.D'ye 2024 yılında yönetici ve öğretmenlere sözlü saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiği gerekçesiyle, M.R'ye ise 2023 yılında sosyal medya paylaşımlarında başka bir öğrenciyi tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla okul değiştirme cezası verildi.
Ceza alan öğrenciler AYM’ye bireysel başvuruda bulundular. Başvurularda, Anayasa'nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın idare mahkemelerine gönderilmesini kararlaştırdı.
Kararın gerekçesinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin dayanağı olarak gösterilen kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde, ortaöğretim öğrencilerine uygulanabilecek disiplin suçları ve cezalarına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildi.
Disiplin cezalarının yalnızca yönetmelik hükümlerine dayanılarak verildiğini vurgulayan AYM, öğrencilerin eğitim hakkına yapılan müdahalenin kanuni dayanağının bulunmadığı sonucuna ulaştı.
Anayasa'nın 42. maddesiyle güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere kararın ilgili idare mahkemelerine gönderilmesine karar verdi.
Öte yandan Yüksek Mahkeme iki öğrenciye ayrı ayrı 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.