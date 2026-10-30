İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 2026! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İzmir'de elektrik dağıtım hizmetlerine ilişkin duyurular, ekim ayının son gününde gündemdeki yerini koruyor. Gediz Elektrik planlı elektrik kesintisi programı, bakım ve şebeke çalışmalarıyla ilgili bilgileri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik'in planlı çalışma takvimine göre İzmir'de 31 Ekim Cumartesi günü farklı saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı bölgelerde kesintiler sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona ererken bazı mahallelerde çalışmalar akşam saatlerine kadar devam edecek. 31 Ekim İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 31 Ekim listesi açıklandı.

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Aliağa'da Horozgediği Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bozköy ve Şehitkemal mahallelerinde ise 10.00-16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacak. Bu kesintiden Asfalt Küme Evleri, Çitlenbik, Damla, Karlı, Narlı, Sıla ve Varlı sokakları ile Yeşil Caddesi etkilenecek.

BAYINDIR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bayındır'da Cumhuriyet ve Yeşilova mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecek. Canlı İstasyon Caddesi, Göl Çıkmazı, Gönül, Konak, Mıstak, Nizam ve Orta sokakları ile Paşa Çıkmazı, Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami, Yeşilova Hacı Hüseyin ve Yeşilova Park sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün Hisarlık Mahallesi'nde de 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Başyayla ve Hisarlık sokakları bakım çalışması nedeniyle kesinti programında yer alıyor.

BERGAMA VE DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bergama'da Çamavlu Mahallesi Çamavlu Küme Evleri'nde 09.30-17.30 saatleri arasında, Kaşıkçı Mahallesi Kaşıkçı Köyü İç Yolu'nda ise 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Dikili'de Çandarlı bölgesinde ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kesintiden 163, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 173/1, 173/2, 173/3 ve 174. sokaklar etkilenecek. Alkor 2. Sokak, Denizköy Çandarlı Yolu Sokak ve Sarıevler Sitesi de kesinti kapsamında bulunuyor.

Çandarlı'daki diğer kesinti bölgesinde ise 1030, 1030/5, 1031, 1032, 1033, 1034, 1034/1, 1034/2, 1035, 1036, 1036/1, 1037, 1046 ve 1050. sokaklar ile 171. Sokak ve Denizköy Çandarlı Yolu Sokak'ta elektrik kesilecek.

FOÇA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK BÖLGELER

Foça'da Fatih Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması yapılacak. Beyaz, Gökçen, Gözde, Polat, Yazgın ve Yener sokakları ile İsmail Cem Caddesi ve Oruç Reis Caddesi kesintiden etkilenecek. Aynı saatlerde Fatih ve İsmetpaşa mahallelerinde de planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ

Kemalpaşa'da 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke bakım çalışması nedeniyle Bağyurdu 29 Ekim, Ovacık, Sarılar, Sinancılar ve Yenikurudere bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Bağyurdu 29 Ekim Mahallesi'nde Durmuşça Sokak kesintiden etkilenecek. Ovacık'ta Çamiçi, Celiller, Cevizdere, Damlar, Dedekler, Güvendik ve Karabağlar Yolu Küme Evleri ile Merkez Yolu çalışma kapsamında bulunuyor.

Sarılar Mahallesi'nde Beyler Yolu Küme Evleri, Saz Mahallesi Yolu, Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri ve Turgutlu Caddesi'nde elektrik kesilecek. Sinancılar Mahallesi'nde ise Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri ve Turgutlu Caddesi kesintiden etkilenecek. Yenikurudere de planlı çalışma yapılacak bölgeler arasında yer alıyor.

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kınık'ta 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak şebeke bakım çalışması nedeniyle Bademalan, Balaban, Çiftlikköy, İbrahimağa, Karatekeli, Kodukburun, Köseler, Mıstıklar, Musacalı, Örtülü, Sucahlı ve Yayakent mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Bademalan Mahallesi'nde Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sokak, Gelin, Karaduvar, Şeref, Söğütalan ve Tepe Küme Evleri ile Kahveler Sokak kesintiden etkilenecek. Balaban Mahallesi'nde Ata, Dutlukuyu ve Hacıosman sokakları, Balaban Köyü İç Yolu, Genler, Karayer, Taş Köprü ve Taşlılar Küme Evleri çalışma kapsamında bulunuyor.

Çiftlikköy'de Aşağı Yol, Cami, Çömlek ve Mustafa Kemal Küme Evleri'nde; İbrahimağa'da Çimen Alan, Kayalar ve Orta Küme Evleri ile İbrahimağa Köyü İç Yolu ve Kayın Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak. Karatekeli Mahallesi'nde Aşağı ve Yukarı Küme Evleri, Kodukburun'da Goduklu Küme Evleri, Köseler'de ise Asar, Dost, Kavak ve Mevsim Küme Evleri ile Köseler Köyü İç Yolu kesinti programında yer alıyor.

Mıstıklar Mahallesi'nde Alanlar, Atatürk, Kozak, Kurtuluş, Ulus ve Yeni Küme Evleri, Kemal Atatürk ve Kiraz sokakları ile Mustaklar Köyü ve Ören bölgesi kesintiden etkilenecek. Musacalı Mahallesi'nde Mimoza Caddesi ve Musacalı Köyü İç Yolu'nda elektrik verilemeyecek.

Örtülü Mahallesi'nde Çam, Çarşı, Kadılar, Kılaz, Laleli, Meltem, Mescit ve Serap sokakları ile Çayırlar, Dacak, Debicik, Karşıyaka, Kasap Alanı, Koçcaz, Kösten, Meyil, Şen ve Uzun Küme Evleri kesinti kapsamında bulunuyor. Geçkin Caddesi, Okul Caddesi, Örtülü Köyü İç Yolu ve Sultan Caddesi de çalışma nedeniyle elektriksiz kalacak.

Sucahlı Mahallesi'nde Aslan, Çamlı, Defne, Harmanlık ve Kızılçam sokakları ile Sucahlı Köyü İç Yolu; Yayakent Mahallesi'nde ise Akhisar-Bergama Yolu, Atçayır, Bergama Yolu, Karahayıt ve Tokat Çayırı Küme Evleri ile Yunus Emre Caddesi'nde elektrik kesintisi yapılacak.

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

Ödemiş'te 31 Ekim günü birden fazla bölgede planlı çalışma gerçekleştirilecek. Hürriyet Mahallesi'nde 1700. Sokak, Küçükavulcuk ve Ocaklı Mahallesi'nde 09.00-15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Ocaklı Küme Evleri, Büyükavulcuk Yolu ve Ödemiş Yolu da kesintiden etkilenecek.

Konaklı Mahallesi Yeniçeşme Küme Evleri ile Ovakent Mahallesi'nde Adagide Yolu Caddesi, Dutlukuyu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu, Taşlık Küme Evleri ve Tire-Ödemiş Yolu'nda 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aynı saatlerde Konaklı Mahallesi Kurukavak Arıküstü Küme Evleri, Ovakent Mahallesi Adagide Yolu Caddesi, Dutlukuyu ve Erkekli Küme Evleri ile Umurbey Mahallesi Adagide Yolu Caddesi de kesinti programında bulunuyor.

Türkmen Mahallesi'nde İzmir-Ödemiş Yolu ve İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri ile Üç Eylül Mahallesi'nde ise 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Tire'de 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak şebeke bakım çalışması çok sayıda mahalleyi etkileyecek. Akçaşehir, Akmescit, Akyurt, Alacalı, Alaylı, Armutlu, Başköy, Büyükkale, Çayırlı, Çukurköy, Hisarlık, İbni Melek, Kaplan, Karateke, Kurşak, Musalar, Ortaköy, Somak, Topalak, Toparlar, Turan ve Yemişler mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Akçaşehir Mahallesi'nde Akçaşehir Cami, Dere ve Maden sokakları, Akçaşehir Köyü İç Yolu, Akkuyu ve Akpınar Küme Evleri, Belevi Yolu Caddesi, Çeşmeli, Cinkavak, Kocatepe ve Sırsır sokakları kesintiden etkilenecek. Akmescit Mahallesi'nde Akkaya, Cumhuriyet ve Menderes Küme Evleri, Akmescit Köyü ve Kuzyaka Sokak'ta elektrik verilemeyecek.

Akyurt Mahallesi'nde Akpınar Küme Evleri, Aktaş, Cumhuriyet, Halk, Karataş, Merkez ve Vatan sokakları, Akyurt Köyü İç Yolu, Bağbozuğu ve Kapı Kayası Küme Evleri ile Hüseyin Çapkın Sokak çalışma kapsamında bulunuyor. Alacalı Mahallesi de kesintiden etkilenecek. Alaylı Mahallesi'nde Alaylı Köyü İç Yolu, Göçmen, Kula, Küpeli, Ovaüstü ve Paşa sokakları; Armutlu Mahallesi'nde ise Armutlu ve Yemişler Yolu Küme Evleri'nde elektrik kesilecek.

Başköy Mahallesi'nde 1. ve 2. Karşıyaka sokakları, Akkaya Harmancık ve Akkaya Küme Evleri, Akkaya mevkii, ara yol, Başköy Atatürk Meydanı, Cami, Cumhuriyet ve Halk sokakları, Duman Dere Sokak, Dumandere Kayalı, Kureş, Kureyş Hayıt Alanı, Masat ve Yeşildere Küme Evleri ile Ova Yolu kesintiden etkilenecek. Büyükkale Mahallesi de çalışma programında yer alıyor.

Çayırlı Mahallesi'nde Çayırlı Aşık Veysel, Yol Altı ve Yunus Emre sokakları, Karacaoğlan, Karşıyaka, Şahin Tepe ve Yörükler Küme Evleri ile Selçuk Caddesi'nde elektrik kesilecek. Çukurköy Mahallesi'nde Ceritler, Çukurköy Değirmen ve Merkez Küme Evleri, Sarpça ara yolu, Sarpça ve Yarbaşı Küme Evleri ile Yemişler Köy Yolu kesintiden etkilenecek.

Hisarlık Mahallesi'nde Çukurköy Yol Altı ve Yol Üstü Küme Evleri, Hisarlık Değirmen ve Köy Altı Küme Evleri, Keller Kırığı ve Yuvalı Küme Evleri, Hisarlık Köy Yolu ile Selçuk Caddesi'nde elektrik verilemeyecek. İbni Melek Mahallesi'nde 1. ve 2. Namazgah Küme Evleri, Çakallık ve Çoban Mezarlığı Küme Evleri ile Ova Yolu ve Selçuk Caddesi çalışma kapsamında bulunuyor.

Kaplan Mahallesi'nde Batıdağ ve Kaplan Köy Üstü Küme Evleri, Karateke Mahallesi'nde ise mahalle genelindeki belirlenen bölgeler kesintiden etkilenecek. Kurşak Mahallesi'nde Dağdibi, Cumhuriyet ve Güneş sokakları, Kurşak Köy Altı Küme Evleri, Kurşak Köyü İç Yolu ve Kurşak Yolu'nda elektrik kesintisi yapılacak.

Musalar Mahallesi'nde 1. Küme Evleri, Alan Başı Küme Evleri, Musalar Köyü Yolu ve Musalar Yolu Küme Evleri; Ortaköy Mahallesi'nde Ortaköy Merkez ve Yayla Küme Evleri, Yemişler Köyü Yolu ve Yeşildere Küme Evleri kesintiden etkilenecek. Somak Mahallesi'nde Aydın-Tire ve İncirliova-Tire yollarında da elektrik verilemeyecek.

Topalak Mahallesi'nde Alan Küme Evleri, Dereiçi ve Mersindere sokakları, Topalak Atatürk ve Cumhuriyet sokakları ile Topalak Köyü; Toparlar Mahallesi'nde Pınar Sokak, Toparlar Köyü İç Yolu ve Toparlar Yolu kesinti programında bulunuyor. Turan Mahallesi'nde Selçuk Caddesi ve Yığıntaş Küme Evleri, Yemişler Mahallesi'nde ise Yemişler Köyü İç Yolu ve Yemişler Köyü Yolu'nda elektrik kesintisi yaşanacak.

Tire'de ayrıca Kireli Mahallesi'nde 09.30-17.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesilecek.

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Urla'da Balıklıova ve Gülbahçe mahallelerinde 07.00-13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacak.

Balıklıova Mahallesi'nde 13000, 13001, 13002, 13003, 13004, 13004/1, 13005, 13006, 13007, 13008, 13009, 13010, 13011, 13011/1, 13011/2, 13012, 13013, 13013/1, 13013/2, 13014, 13015, 13016, 13018, 13019, 13020, 13021, 13022, 13023, 13024, 13026, 13053, 13056, 13057, 13058 ve 13059. sokaklar ile Balıklıova Caddesi ve Tınaztepe Küme Evleri Yolu kesintiden etkilenecek.

Gülbahçe Mahallesi'nde ise 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12006/1, 12006/2, 12007, 12008, 12009, 12010, 12010/1, 12011, 12012, 12013, 12014, 12015, 12016, 12017, 12018, 12018/1, 12019, 12020, 12021, 12021/1, 12021/2, 12021/3, 12022, 12022/1, 12023, 12023/1, 12023/2, 12023/3, 12024, 12025, 12026, 12026/1, 12027, 12028, 12030, 12031, 12032, 12033, 12034, 12035, 12036, 12037, 12038, 12039, 12040, 12041, 12042, 12042/1, 12042/2, 12042/3, 12042/4, 12042/5, 12043, 12044, 12045, 12045/3, 12045/4, 12046, 12047, 12048, 12048/1, 12049, 12050, 12051, 12052, 12053, 12053/1, 12054, 12055, 12056, 12056/1, 12057, 12058, 12059, 12060, 12061, 12062, 12063, 12064, 12065, 12066, 12066/1, 12066/2, 12067, 12068, 12069, 12069/1, 12070, 12070/1, 12070/2, 12071, 12071/1, 12072, 12073, 12073/1, 12074, 12075, 12075/1, 12076, 12076/1, 12076/2, 12076/3, 12076/4, 12076/5, 12076/6, 12077, 12078, 12079, 12080, 12080/1, 12081, 12082, 12083, 12083/1, 12084, 12085, 12086, 12087, 12087/1, 12087/3, 12087/4, 12087/5, 12087/6, 12087/10, 12087/11, 12087/12, 12088, 12088/1, 12088/2, 12089, 12089/1, 12090, 12091, 12092, 12094, 12094/1, 12095, 12096/1, 12096/2, 12096/3, 12097, 12098, 12099, 12100, 12100/1, 12101, 12102, 12103, 12104, 12105, 12106, 12107, 12108, 12109, 12109/1, 12110, 12110/1, 12111, 12112, 12112/1, 12112/2, 12113, 12114, 12115, 12117, 12120, 12122, 12123, 12124, 12124/1, 12127, 12129, 12131 ve 12132. sokaklar, Gülbahçe ve Karapınar caddeleri, Site İç Yolu ve Yeni Karaburun Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Buca'da Seyhan Mahallesi'nde ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle sabah ve öğleden sonra farklı sokaklarda elektrik kesilecek. 09.00-13.00 saatleri arasında 643/1, 700, 700/1, 701, 703, 705, 707, 711/1, 711/2, 711/3, 713 ve 714. sokaklar ile Aydın Hatboyu Caddesi'nde kesinti uygulanacak. Aynı saat aralığında 625, 626, 626/2, 626/3, 629, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 629/7, 629/8, 629/9, 629/11, 629/12, 653 ve 653/3. sokaklarda da elektrik verilemeyecek.

Seyhan Mahallesi'nde 700, 709, 711, 711/4, 722, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6 ve 722/7. sokaklar ile Aydın Hatboyu Caddesi de 09.00-13.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek.

13.00-17.00 saatleri arasında ise Seyhan Mahallesi'nin 619, 619/1, 620/1, 623, 623/1, 623/2, 629, 629/3, 629/12, 650, 650/3, 653, 653/1, 653/2, 655 ve 659/10. sokaklarında elektrik kesilecek. Aynı saatlerde 641, 641/3, 641/4, 641/6, 642, 643, 643/1, 644, 645, 645/1, 645/2, 667, 667/1 ve 701. sokaklar ile Aydın Hatboyu Caddesi de kesinti programında bulunuyor. Akıncılar Mahallesi'nin 556/1, 556/2, 556/3 ve 556/4. sokakları ile Seyhan Mahallesi'nin 550, 556/6 ve 621. sokaklarında da 13.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Buca Koop. Mahallesi'nde 1405. Sokak'ta 10.00-12.00 saatleri arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma yapılacak.

Çamlıkule Mahallesi'nde 01.00-01.30 saatleri arasında 220, 222/21, 222/23, 222/24, 222/25, 222/34, 254, 254/16, 254/17, 254/19, 254/24, 254/25, 290/11 ve 290/2. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı saatlerde Çamlıkule Mahallesi'nin 220, 220/26, 220/30, 220/45, 220/47, 220/48, 220/49, 220/58, 220/74, 254/20 ve 254/40. sokakları ile Çamlıpınar Mahallesi'nin 254/42, 254/43 ve 293/12. sokaklarında da elektrik verilemeyecek.

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Konak'ta Atamer, Mehmet Akif, Saygı ve Çınartepe mahallelerinde 10.00-17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Atamer Mahallesi'nde 2591. Sokak ile 2581, 2615, 2616 ve 2617. sokaklar, Çamlık ve Samsun caddeleri kesintiden etkilenecek. Mehmet Akif Mahallesi'nde 2656, 2723, 2724, 2725, 2726, 2731, 2768 ve 2769. sokaklar ile Adalet ve Toros caddelerinde elektrik kesilecek.

Saygı Mahallesi'nde 2655, 2656, 2657, 2663, 2685, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2722/1 ve 2772. sokaklar ile Barış ve Toros caddeleri çalışma kapsamında bulunuyor. Çınartepe Mahallesi'nde ise 2618, 2619, 2620, 2621, 2623, 2650, 2651, 2652 ve 2653. sokaklar ile Dicle ve Güneş caddelerinde elektrik verilemeyecek.

Mehmet Akif Mahallesi'nde 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2732 ve 2734. sokaklar, Celal Yılmaz Parkı İç Yolu, Hakimiyet ve Toros caddeleri de kesintiden etkilenecek. Saygı Mahallesi'nde Samsun ve Toros caddelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

NARLIDERE VE GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Narlıdere'de Limanreis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde 14.00-16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Güzelbahçe'de ise Maltepe Mahallesi'nde 14.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kesinti 1, 2, 3, 4, 6, 10, 14 ve 16. sokaklar ile Mithatpaşa Caddesi'ni kapsayacak.

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

Bayraklı'da Org. Nafiz Gürman ve Yamanlar mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nde 7094, 7096/1, 7098, 7099, 7099/1, 7100, 7102, 7103, 7151, 7158, 7159 ve 7355. sokaklar kesintiden etkilenecek. Yamanlar Mahallesi'nde ise 7094, 7099, 7161, 7343, 7344, 7344/1, 7345, 7345/1 ve 7355. sokaklar ile Kubilay Caddesi'nde elektrik verilemeyecek.

Aynı saatlerde Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nin 7059/1, 7059/2, 7061, 7086, 7088, 7096, 7097, 7098, 7102, 7103, 7104, 7105 ve 7111/2. sokakları da kesinti programında bulunuyor. Kubilay Caddesi, Şehit Abdullah Eymur ve Şehit Orhan Bozkurt sokaklarında da şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacak.

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLARI VE MAHALLELERİ

Karabağlar'da Bozyaka, Gülyaka ve Kazım Karabekir mahallelerinde ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle farklı saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 09.00-11.00 saatleri arasında 9002/2, 9002/6 ve 9002/7. sokaklar ile Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde elektrik kesilecek.

Gülyaka Mahallesi'nde 11.30-13.30 saatleri arasında 2973, 2987, 2989, 3012, 3035, 3036 ve 3037. sokaklar ile Saim Çıkrıkçı Caddesi kesintiden etkilenecek. Aynı saatlerde Kazım Karabekir Mahallesi'nde 9002/5 ve 9009/2. sokaklar, Kazım Karabekir Parkı İç Yolu ve Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde elektrik verilemeyecek.

Bozyaka Mahallesi'nde 09.00-11.00 saatleri arasında 3064/1, 3111, 3112, 3113, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120 ve 3121. sokaklar ile Eski İzmir Caddesi'nde kesinti yapılacak. Gülyaka Mahallesi'nde ise 3019, 3021, 3021/1, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3029, 3030, 3031 ve 3032. sokaklar ile Eski İzmir ve Saim Çıkrıkçı caddeleri kesinti kapsamında bulunuyor.

Günün son kesintilerinden biri 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu saatlerde Bozyaka Mahallesi'nde 3118, 3121, 3122 ve 3125. sokaklar ile Eski İzmir Caddesi'nde elektrik kesilecek. Gülyaka Mahallesi'nde ise 2992, 2994, 3005, 3013, 3014, 3015, 3017, 3019, 3021, 3027, 3035 ve 3036. sokaklar ile Eski İzmir Caddesi kesintiden etkilenecek.