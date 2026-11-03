Meksika'da düşen küçük uçak alev topuna döndü: 2 ölü

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde uçak kazası meydana geldi. Pachuca'daki havalimanından Morelos eyaletindeki Cuernavaca Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Cessna 210 tipi uçak, Pachuca'nın Venta Prieta Mahallesindeki yerleşim yerine düştü. Alev topuna dönen uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Sivil Savunma, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edilerek bölgede güvenlik önlemleri aldı. Meksika Sivil Havacılık Federal Ajansından (AFAC), Pachuca Havalimanı Komutanlığı personelinin incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gittiğini ve kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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