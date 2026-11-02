İstanbul'da aile boyu trafik dehşeti: Anne, baba ve oğulları başka sürücüye saldırdı, sanal devriye yakaladı

İstanbul Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede çığrından çıktı. Araçlarından inen anne, baba ve oğullarından oluşan aile, tartıştıkları genç sürücüye hakaretler yağdırıp tokat atarak saldırdı. Sürücünün kıyafetlerinin yırtıldığı ve çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, 36 yaşındaki saldırgan sürücünün H.İ. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheliye 180 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine ve aracına 2 ay süreyle el konuldu. H.İ. hakkında ayrıca "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.