Düğün magandalarının silahlı şovuna polis baskını

İzmir Foça'da bir düğünde silahlarla havaya ateş açıp o anları sosyal medyada paylaşan magandalar, emniyet güçlerinin sıkı takibiyle kıskıvrak yakalandı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda adeta küçük bir cephanelik ele geçirilirken, terör estiren 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde 10 Ekim'de gerçekleşen bir düğün organizasyonu, magandaların silahlı şovuna sahne oldu. Çevredeki vatandaşların can güvenliğini hiçe sayarak silahlarıyla defalarca havaya ateş açan şahıslar, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, magandaların kimliklerini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.