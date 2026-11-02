Bursa’da metroda çantasını unutan Endonezyalı öğrenci çantasına kavuşunca secdeye kapandı

Endonezyalı üniversite öğrencisi Rahmawati Kualika Foebiannitra Bursa’da bir metro istasyonunda aktarma yapmak için vagondan indiği sırada içerisinde pasaportu, bir miktar döviz ve kişisel eşyalarının bulunduğu sırt çantasını oturduğu yerde unuttu. Metroda görevli temizlik işçileri ise buldukları çantayı güvenlik görevlilerine teslim etti. Çantasını teslim almak için gelen Endonezyalı öğrenci, sevinç ve heyecanına hakim olamayarak secdeye kapandı.