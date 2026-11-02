Rahat tavırlı kundakçı pes dedirtti: Geldi, yaktı ve gitti

Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki otomobilin yanarak kullanılamaz hale gelmesiyle ilgili polis ekipleri tarafından yapılan incelemede aracı kundaklayan şahsın B.A. isimli kişi olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınıp hakkında adli işlem başlatılırken, şahsın, sokak üzerinde rahat tavırlarla ilerlediği ve aracı ateşe verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.