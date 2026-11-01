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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 22:06

Gassal’ın 4 sezon fragmanı yayınlandı! Hande Soral detayı kafaları karıştırdı

Gassal dizisinin merakla beklenen 4. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezondan ilk görüntülerin yer aldığı fragman, izleyiciler arasında heyecan oluştururken Hande Soral detayı dikkat çekti. Peki, Hande Soral Gassal yeni sezonda dizide olacak mı? Hande Soral Gassal’dan ayrılıyor mu?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Gassal’ın 4 sezon fragmanı yayınlandı! Hande Soral detayı kafaları karıştırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 22:06

Dijital platformun dikkat çeken yapımlarından 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte hikâyeye dair ilk ipuçları da ortaya çıktı. Fragmanı izleyenlerin dikkatini çeken ayrıntılardan biri ise oldu. Peki, Hande Soral Gassal yeni sezonda dizide olacak mı? Hande Soral Gassal’dan ayrılıyor mu?

HANDE SORAL GASSAL YENİ SEZONDA DİZİDE OLACAK MI?

Gassal dizisinin 4. sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Hande Soral’ın yeni sezondaki akıbeti merak konusu oldu. Fragmanda bir süre görünen oyuncunun ilerleyen sahnelerde yer almaması, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. 

Gassal’ın 4 sezon fragmanı yayınlandı! Hande Soral detayı kafaları karıştırdı

Hande Soral’ın dizideki karakterinin hikâyesine devam edip etmeyeceği ve yeni sezonda kadroda bulunup bulunmayacağı araştırılmaya başlandı.

HANDE SORAL GASSAL’DAN AYRILIYOR MU?

Gassal dizisinin 4. sezon fragmanında Hande Soral detayı izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide Nihan karakterini oynayan oyuncunun fragmanda bir süre görünmesinin ardından ilerleyen sahnelerde yer almaması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Gassal’ın 4 sezon fragmanı yayınlandı! Hande Soral detayı kafaları karıştırdı

Hande Soral’ın Gassal’dan ayrıldığına ilişkin yapım ekibinden yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Oyuncunun diziden tamamen ayrıldığını söylemek için henüz erken olduğu düşünülüyor. Nihan karakterinin yeni sezonda geçmişe dönüş sahneleriyle hikâyeye dahil olması ya da sürpriz bir şekilde yeniden izleyici karşısına çıkması ihtimaller arasında değerlendiriliyor. 

Gassal’ın 4 sezon fragmanı yayınlandı! Hande Soral detayı kafaları karıştırdı

Fragmandaki görüntüler, karakterin geleceğine ilişkin merakı artırırken Hande Soral’ın 4. sezonda nasıl bir rolle yer alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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#hande soral
#Gassal
#4. Sezon
#Nihan
#Medya
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