Gassal’ın 4 sezon fragmanı yayınlandı! Hande Soral detayı kafaları karıştırdı

Dijital platformun dikkat çeken yapımlarından Gassal 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte hikâyeye dair ilk ipuçları da ortaya çıktı. Fragmanı izleyenlerin dikkatini çeken ayrıntılardan biri ise Hande Soral oldu. Peki, Hande Soral Gassal yeni sezonda dizide olacak mı? Hande Soral Gassal’dan ayrılıyor mu?

HANDE SORAL GASSAL YENİ SEZONDA DİZİDE OLACAK MI?

Gassal dizisinin 4. sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Hande Soral’ın yeni sezondaki akıbeti merak konusu oldu. Fragmanda bir süre görünen oyuncunun ilerleyen sahnelerde yer almaması, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Hande Soral’ın dizideki karakterinin hikâyesine devam edip etmeyeceği ve yeni sezonda kadroda bulunup bulunmayacağı araştırılmaya başlandı.

HANDE SORAL GASSAL’DAN AYRILIYOR MU?

Gassal dizisinin 4. sezon fragmanında Hande Soral detayı izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide Nihan karakterini oynayan oyuncunun fragmanda bir süre görünmesinin ardından ilerleyen sahnelerde yer almaması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Hande Soral’ın Gassal’dan ayrıldığına ilişkin yapım ekibinden yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Oyuncunun diziden tamamen ayrıldığını söylemek için henüz erken olduğu düşünülüyor. Nihan karakterinin yeni sezonda geçmişe dönüş sahneleriyle hikâyeye dahil olması ya da sürpriz bir şekilde yeniden izleyici karşısına çıkması ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

Fragmandaki görüntüler, karakterin geleceğine ilişkin merakı artırırken Hande Soral’ın 4. sezonda nasıl bir rolle yer alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.