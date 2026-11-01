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Florida'da şehir merkezine özel uçak düştü! Alev topunun yükseldiği an kamerada

ABD'nin eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde Learjet 60 tipi özel uçağın düşüş anı bir aracın kamerasına yansıdı.

HABERİN ÖZETİ

Florida'da şehir merkezine özel uçak düştü! Alev topunun yükseldiği an kamerada

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Florida'nın Palm Beach County bölgesinde Learjet 60 tipi özel bir uçak düştü ve olay anı bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza sonrasında uçağın düştüğü bölgede derin bir çukur oluştu, küçük çaplı bir yangın çıktı, enkaz parçaları etrafa dağıldı ve elektrik altyapısı hasar gördü.
Greenacres bölgesinde yerel saatle 13.10 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.
Muhtemel can kayıplarına ilişkin endişeler artarken, çevredeki hastaneler alarma geçirildi ve acil servisler hazırlık yaptı.
Kazanın meydana geldiği bölgede yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kazanın kesin nedeni, uçakta kaç kişinin bulunduğu ve can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Görüntülerde kaza sonrasında uçağın düştüğü bölgede derin bir çukur oluştuğu, küçük çaplı yangın çıktığı, enkaz parçalarının etrafa dağıldığı ve olay yeri yakınındaki elektrik altyapısında hasar meydana geldiği görüldü. Yetkililerden kazada can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Greenacres bölgesinde yerel saatle 13.10 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, muhtemel can kayıplarına ilişkin endişeler arttı. Bölgede muhtemel bir toplu can kaybı yaşanabileceği değerlendirilerek, çevredeki hastaneler alarma geçirildi. 

Yetkililer, olayın ardından kazanın meydana geldiği bölgede yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Bölgedeki ekiplerin olay yerinde müdahalesi ve incelemeleri sürerken, kazanın kesin nedeni, uçakta kaç kişinin bulunduğu ve can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

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