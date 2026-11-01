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İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 14:18
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1
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mülki-idari yapıda reform ihtiyacının doğduğuna dikkat çekti. “100 il, 1000 ilçe projesi çıkışında bulunan Bahçeli’nin sözlerinin hemen ardından da il olacak ilçeler listesi bir kez daha gündeme geldi. Yıllardır il olmayı bekleyen ilçelerde heyecan artarken, il olmaya aday iller ve nüfus bilgilerini bir araya getirdik.

2
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması gerekiyor. Bununla birlikte ekonomik ve sosyal yapının gelişmiş olması ve merkeze olan uzaklığı da ilçenin il olabilmesinin önündeki en önemli koşullardan biri. MHP Lideri Bahçeli’nin son açıklamasında 100 il, 1000 ilçe projesine yer vermesi, gözleri yeniden il olabilme kapasitesine sahip ilçelere çevirdi.

3
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

NÜFUS BAKIMINDAN İL OLMA KAPASİTESİNE SAHİP İLLER

1. Midyat, Mardin

Güncel Toplam Nüfusu: 125.791

Erkek Nüfusu: 62.906 (%50,01)

Kadın Nüfusu: 62.885 (%49,99)

4
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

2. Yüksekova, Hakkari

Güncel Toplam Nüfusu: 121.314

Erkek nüfusu: 62.176 (%51,25)

Kadın nüfusu: 59.138 (%48,75)

5
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

3. Kahta, Adıyaman

Güncel Toplam Nüfusu: 136.769

Erkek Nüfusu: 69.579 (%50,87)

Kadın Nüfusu: 67.190 (%49,13)

6
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

4. Edremit, Balıkesir

Güncel Toplam Nüfusu: 176.251

Erkek nüfusu: 85.582 (%48,56)

Kadın nüfusu: 90.669 (%51,44)

7
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

5. Polatlı, Ankara

Güncel Toplam Nüfusu: 131.894

Erkek Nüfusu: 65.902 (%49,97)

Kadın Nüfusu: 65.992 (%50,03)

8
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

6. Ünye, Ordu

Güncel Toplam Nüfusu: 135.914

Erkek nüfusu: 67.536

Kadın nüfusu: 68.378

9
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

7. Ergani, Diyarbakır

Güncel Toplam Nüfusu: 141.098

Erkek Nüfusu: 71.573 (%50,73)

Kadın Nüfusu: 69.525 (%49,27)

10
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

8. Kozan, Adana

Güncel Toplam Nüfusu: 132.572

Erkek Nüfusu: 66.636 (%50,26)

Kadın Nüfusu: 65.936 (%49,74

11
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

9. Cizre, Şırnak

Güncel Toplam Nüfusu: 166.290

Erkek Nüfusu: 84.116 (%50,58)

Kadın Nüfusu: 82.174 (%49,42)

12
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

10. Elbistan, Kahramanmaraş

Güncel Toplam Nüfusu: 132.036

Erkek Nüfusu: 67.288 (%50,96)

Kadın Nüfusu: 64.748 (%49,04)

13
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

11. Ereğli, Konya

Güncel Toplam Nüfusu: 158.010

Erkek Nüfusu: 81.571 (%51,62)

Kadın Nüfusu: 76.439 (%48,38)

14
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

12. Lüleburgaz, Kırklareli

Güncel Toplam Nüfusu: 157.136

Erkek Nüfusu: 78.705 (%50,09)

Kadın Nüfusu: 78.431 (%49,91)

15
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

13. Bandırma, Balıkesir

Güncel Toplam Nüfusu: 169.476

Erkek Nüfusu: 85.389 (%50,38)

Kadın Nüfusu: 84.087 (%49,62)

16
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

14. Fethiye, Muğla

Güncel Toplam Nüfusu: 187.332

Erkek Nüfusu: 93.083 (%49,69)

Kadın Nüfusu: 94.249 (%50,31)

17
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

15. Nazilli, Aydın

Güncel Toplam Nüfusu: 162.156

Erkek Nüfusu: 79.958 (%49,31)

Kadın Nüfusu: 82.198 (%50,69)

18
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

16. Akhisar, Manisa

Güncel Toplam Nüfusu: 181.472

Erkek nüfusu: 91.022 (%50,16)

Kadın nüfusu: 90.450 (%49,84)

19
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

17. Erciş, Van

Güncel Toplam Nüfusu: 169.040

Erkek nüfusu: 87.053 (%51,50)

Kadın nüfusu: 81.987 (%48,50)

20
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

18. Ereğli, Zonguldak

Güncel Toplam Nüfusu: 173.884

Erkek Nüfusu: 86.573 (%49,79)

Kadın Nüfusu: 87.311 (%50,21)

21
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

19. Manavgat, Antalya

Güncel Toplam Nüfusu: 266.480

Erkek Nüfusu: 137.240 (%51,50)

Kadın Nüfusu: 129.240 (%48,50)

22
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

20. İskenderun, Hatay

Güncel Toplam Nüfusu: 228.149

Erkek nüfusu: 114.565 (%50,21)

Kadın nüfusu: 113.584 (%49,79)

23
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

21. Siverek, Şanlıurfa: Siverek

Güncel Toplam Nüfusu: 277.399

Erkek Nüfusu: 141.330 (%50,95)

Kadın Nüfusu: 136.069 (%49,05)

24
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

22. Çorlu, Tekirdağ

Güncel Toplam Nüfusu: 306.939

Erkek Nüfusu: 156.533 (%51,00)

Kadın Nüfusu: 150.406 (%49,00)

25
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

23. İnegöl, Bursa

Güncel Toplam Nüfusu: 306.004

Erkek nüfusu: 154.061 (%50,35)

Kadın nüfusu: 151.943 (%49,65)

26
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

24. Alanya, Antalya

Güncel Toplam Nüfusu: 371.547

Erkek Nüfusu: 187.937 (%50,58)

Kadın Nüfusu: 183.610 (%49,42)

27
İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

25. Tarsus, Mersin

Güncel Toplam Nüfusu: 358.510

Erkek Nüfusu: 179.795 (%50,15)

Kadın Nüfusu: 178.715 (%49,85)

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