İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

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İstanbul
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mülki-idari yapıda reform ihtiyacının doğduğuna dikkat çekti. “100 il, 1000 ilçe projesi çıkışında bulunan Bahçeli’nin sözlerinin hemen ardından da il olacak ilçeler listesi bir kez daha gündeme geldi. Yıllardır il olmayı bekleyen ilçelerde heyecan artarken, il olmaya aday iller ve nüfus bilgilerini bir araya getirdik.
Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması gerekiyor. Bununla birlikte ekonomik ve sosyal yapının gelişmiş olması ve merkeze olan uzaklığı da ilçenin il olabilmesinin önündeki en önemli koşullardan biri. MHP Lideri Bahçeli’nin son açıklamasında 100 il, 1000 ilçe projesine yer vermesi, gözleri yeniden il olabilme kapasitesine sahip ilçelere çevirdi.
1. Midyat, Mardin
Güncel Toplam Nüfusu: 125.791
Erkek Nüfusu: 62.906 (%50,01)
Kadın Nüfusu: 62.885 (%49,99)
2. Yüksekova, Hakkari
Güncel Toplam Nüfusu: 121.314
Erkek nüfusu: 62.176 (%51,25)
Kadın nüfusu: 59.138 (%48,75)
3. Kahta, Adıyaman
Güncel Toplam Nüfusu: 136.769
Erkek Nüfusu: 69.579 (%50,87)
Kadın Nüfusu: 67.190 (%49,13)
4. Edremit, Balıkesir
Güncel Toplam Nüfusu: 176.251
Erkek nüfusu: 85.582 (%48,56)
Kadın nüfusu: 90.669 (%51,44)
5. Polatlı, Ankara
Güncel Toplam Nüfusu: 131.894
Erkek Nüfusu: 65.902 (%49,97)
Kadın Nüfusu: 65.992 (%50,03)
6. Ünye, Ordu
Güncel Toplam Nüfusu: 135.914
Erkek nüfusu: 67.536
Kadın nüfusu: 68.378
7. Ergani, Diyarbakır
Güncel Toplam Nüfusu: 141.098
Erkek Nüfusu: 71.573 (%50,73)
Kadın Nüfusu: 69.525 (%49,27)
8. Kozan, Adana
Güncel Toplam Nüfusu: 132.572
Erkek Nüfusu: 66.636 (%50,26)
Kadın Nüfusu: 65.936 (%49,74
9. Cizre, Şırnak
Güncel Toplam Nüfusu: 166.290
Erkek Nüfusu: 84.116 (%50,58)
Kadın Nüfusu: 82.174 (%49,42)
10. Elbistan, Kahramanmaraş
Güncel Toplam Nüfusu: 132.036
Erkek Nüfusu: 67.288 (%50,96)
Kadın Nüfusu: 64.748 (%49,04)
11. Ereğli, Konya
Güncel Toplam Nüfusu: 158.010
Erkek Nüfusu: 81.571 (%51,62)
Kadın Nüfusu: 76.439 (%48,38)
12. Lüleburgaz, Kırklareli
Güncel Toplam Nüfusu: 157.136
Erkek Nüfusu: 78.705 (%50,09)
Kadın Nüfusu: 78.431 (%49,91)
13. Bandırma, Balıkesir
Güncel Toplam Nüfusu: 169.476
Erkek Nüfusu: 85.389 (%50,38)
Kadın Nüfusu: 84.087 (%49,62)
14. Fethiye, Muğla
Güncel Toplam Nüfusu: 187.332
Erkek Nüfusu: 93.083 (%49,69)
Kadın Nüfusu: 94.249 (%50,31)
15. Nazilli, Aydın
Güncel Toplam Nüfusu: 162.156
Erkek Nüfusu: 79.958 (%49,31)
Kadın Nüfusu: 82.198 (%50,69)
16. Akhisar, Manisa
Güncel Toplam Nüfusu: 181.472
Erkek nüfusu: 91.022 (%50,16)
Kadın nüfusu: 90.450 (%49,84)
17. Erciş, Van
Güncel Toplam Nüfusu: 169.040
Erkek nüfusu: 87.053 (%51,50)
Kadın nüfusu: 81.987 (%48,50)
18. Ereğli, Zonguldak
Güncel Toplam Nüfusu: 173.884
Erkek Nüfusu: 86.573 (%49,79)
Kadın Nüfusu: 87.311 (%50,21)
19. Manavgat, Antalya
Güncel Toplam Nüfusu: 266.480
Erkek Nüfusu: 137.240 (%51,50)
Kadın Nüfusu: 129.240 (%48,50)
20. İskenderun, Hatay
Güncel Toplam Nüfusu: 228.149
Erkek nüfusu: 114.565 (%50,21)
Kadın nüfusu: 113.584 (%49,79)
21. Siverek, Şanlıurfa: Siverek
Güncel Toplam Nüfusu: 277.399
Erkek Nüfusu: 141.330 (%50,95)
Kadın Nüfusu: 136.069 (%49,05)
22. Çorlu, Tekirdağ
Güncel Toplam Nüfusu: 306.939
Erkek Nüfusu: 156.533 (%51,00)
Kadın Nüfusu: 150.406 (%49,00)
23. İnegöl, Bursa
Güncel Toplam Nüfusu: 306.004
Erkek nüfusu: 154.061 (%50,35)
Kadın nüfusu: 151.943 (%49,65)
24. Alanya, Antalya
Güncel Toplam Nüfusu: 371.547
Erkek Nüfusu: 187.937 (%50,58)
Kadın Nüfusu: 183.610 (%49,42)
25. Tarsus, Mersin
Güncel Toplam Nüfusu: 358.510
Erkek Nüfusu: 179.795 (%50,15)
Kadın Nüfusu: 178.715 (%49,85)