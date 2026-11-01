İl olmaya aday ilçeler yeniden gündemde! Devlet Bahçeli açıkladı, gözler il olacak ilçelere çevrildi

Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması gerekiyor. Bununla birlikte ekonomik ve sosyal yapının gelişmiş olması ve merkeze olan uzaklığı da ilçenin il olabilmesinin önündeki en önemli koşullardan biri. MHP Lideri Bahçeli’nin son açıklamasında 100 il, 1000 ilçe projesine yer vermesi, gözleri yeniden il olabilme kapasitesine sahip ilçelere çevirdi.