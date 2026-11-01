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Kültür - Sanat
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:28

Türkiye'deki yüksek kayaların içine yapılan yer altı şehrinde esrarengiz detay: Girenler gözlerine inanamadı

Kapadokya'nın açılış kapısı olan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan metrelerce yüksek kayaların içine yapılmış yer altı şehrinde tarihi detay dikkat çekiyor. İçine girenlerin gözlerine inanamadığı yer altı şehrinin odalarından görüntüler ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:28

’ya açılış kapısı olan ’da eski medeniyetlere ev sahipliği yapan yapı bölgede ilk olma özelliği taşıyor.

Türkiye'deki yüksek kayaların içine yapılan yer altı şehrinde esrarengiz detay: Girenler gözlerine inanamadı

YER ALTI ŞEHRİYLE TARİH YOLCULUĞU

Aksaray'ın ilçesinde bulunan yer altı şehri, asırlar öncesine dayanan yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'deki yüksek kayaların içine yapılan yer altı şehrinde esrarengiz detay: Girenler gözlerine inanamadı

1997 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla 3 katıyla birlikte ortaya çıkan yer altı şehri, çevredeki ilk ve tek tuvaleti olan yer altı şehri olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. döneminden kalma Etiler, Hititler, Bizanslılar ve son dolarak Rumların yaşadığı yer altı şehri ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Türkiye'deki yüksek kayaların içine yapılan yer altı şehrinde esrarengiz detay: Girenler gözlerine inanamadı

Metrelerce yüksek kayaların oyularak oluşturulduğu 3 katlı yer altı şehri içerisinde tuvalet, kilerler, ambarlar, yüklükler, su kuyusu, tandırlar, güvercinlikler, ocaklar ve ateş kürsüsü gibi birçok alan görenlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'deki yüksek kayaların içine yapılan yer altı şehrinde esrarengiz detay: Girenler gözlerine inanamadı

ÇEVREDEKİ İLK VE TEK TUVALETİ OLAN YER ALTI ŞEHRİ

Yer altı şehrini anlatan yöre sakinlerinden Bülent Tekeli, yer altı şehrinin bölgenin ilk ve tek tuvaleti olan yer altı şehri olduğunu söyledi. Yer altı şehrinin tamamen orijinal olduğunu belirten Tekeli, hiçbir restorasyon yapılmadığına değinerek, "Burası Güzelyurt 2 nolu yer altı şehri. Bu bölgede tuvaletli ilk ve tek yer altı şehri. Hiç restorasyon görmemiş ve orijinalliğiyle duruyor bu yer altı şehrimiz. Burada Etiler, Hititler, Bizanslılar ve en son 1924'e kadar Rumlar yaşamış. Rumlar boşaltıp gittikten sonra buraları kiler ve sığınak gibi kullanılmış. Burası bölgede tuvaletli ilk ve tek yer altı şehri. Bölgedeki birçok yer altı şehrini gezseniz hiçbirinde tuvalet yok" dedi.

Türkiye'deki yüksek kayaların içine yapılan yer altı şehrinde esrarengiz detay: Girenler gözlerine inanamadı
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ETİKETLER
#Kapadokya
#Aksaray
#Roma
#güzelyurt
#Hititler
#Kültür - Sanat
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