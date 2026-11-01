Türkiye'deki yüksek kayaların içine yapılan yer altı şehrinde esrarengiz detay: Girenler gözlerine inanamadı

Kapadokya’ya açılış kapısı olan Aksaray’da eski medeniyetlere ev sahipliği yapan yapı bölgede ilk olma özelliği taşıyor.

YER ALTI ŞEHRİYLE TARİH YOLCULUĞU

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan yer altı şehri, asırlar öncesine dayanan yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor.

1997 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla 3 katıyla birlikte ortaya çıkan yer altı şehri, çevredeki ilk ve tek tuvaleti olan yer altı şehri olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Roma döneminden kalma Etiler, Hititler, Bizanslılar ve son dolarak Rumların yaşadığı yer altı şehri ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Metrelerce yüksek kayaların oyularak oluşturulduğu 3 katlı yer altı şehri içerisinde tuvalet, kilerler, ambarlar, yüklükler, su kuyusu, tandırlar, güvercinlikler, ocaklar ve ateş kürsüsü gibi birçok alan görenlerin ilgisini çekiyor.

ÇEVREDEKİ İLK VE TEK TUVALETİ OLAN YER ALTI ŞEHRİ

Yer altı şehrini anlatan yöre sakinlerinden Bülent Tekeli, yer altı şehrinin bölgenin ilk ve tek tuvaleti olan yer altı şehri olduğunu söyledi. Yer altı şehrinin tamamen orijinal olduğunu belirten Tekeli, hiçbir restorasyon yapılmadığına değinerek, "Burası Güzelyurt 2 nolu yer altı şehri. Bu bölgede tuvaletli ilk ve tek yer altı şehri. Hiç restorasyon görmemiş ve orijinalliğiyle duruyor bu yer altı şehrimiz. Burada Etiler, Hititler, Bizanslılar ve en son 1924'e kadar Rumlar yaşamış. Rumlar boşaltıp gittikten sonra buraları kiler ve sığınak gibi kullanılmış. Burası bölgede tuvaletli ilk ve tek yer altı şehri. Bölgedeki birçok yer altı şehrini gezseniz hiçbirinde tuvalet yok" dedi.