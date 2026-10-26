Kırklareli ormanlarında dev keşif: Çapı 30 santimetreyi bulan şemsiye mantarı görenleri şaşkına çevirdi

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İstanbul
Türkiye son haftalarda yoğun yağışın etkisinde kaldı. Sağanak yağmurların kısa süreliğine ara vermesinin ardından da mantarlar ormanlık alanlarda kendini göstermeye başladı.
Yurdun pek çok bölgesinde vatandaşlar ellerine aldıkları sepetlerle mantar toplamaya çıkarken, Kırklareli’nde Necati Baycan isimli vatandaşın bulduğu mantar herkesi şaşkına çevirdi.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamaya çıkan 69 yaşındaki Necati Baycan ormanlık alanda dev bir şemsiye mantarı buldu.
Baycan’ın bulduğu mantar büyüklüğü nedeniyle sepete sığmazken, mantarın şapkasının çapının yaklaşık 30 santimetre olduğu görüldü.
Uzmanlar ise vatandaşları zehirli mantarlara karşı uyardı.