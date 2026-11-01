Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla aylık bağlama sisteminin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Daha uzun süre çalışmayı teşvik edecek yeni model üzerinde çalışılırken, düşük gelirli esnaf, çiftçi ve mevsimlik çalışanlara yönelik mikro sigorta programları da geliştirilecek.

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HABERİN ÖZETİ Yeni düzenleme yolda: İşte milyonları ilgilendiren sistemin detayları Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla aylık bağlama sisteminin yeniden düzenlenmesi ve düşük gelirli gruplara yönelik mikro sigorta programlarının geliştirilmesi planlanmaktadır. Çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek düzenlemelerle aylık bağlama sistemi mali yük oluşturmayacak şekilde yeniden ele alınacak. Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları ve mikro sigorta uygulamaları geliştirilecek. Nüfusun yaşlanmasının etkilerini azaltmak amacıyla bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. İşverenlerin SGK işlemlerine tek platform üzerinden erişimi sağlanacak, kolay işverenlik uygulaması genişletilecek ve istihdam teşvikleri yeniden değerlendirilecek. Sağlık hizmetlerinde ilaç ve tedavi harcamalarının daha etkin yönetilmesi hedefleniyor.

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda aylık bağlama sistemi, mali yük oluşturmayacak şekilde yeniden ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile SGK, reform alanlarının belirlenmesi için ortak çalışmalar yürütecek.

ESNAF VE ÇİFTÇİLERE MİKRO SİGORTA PROGRAMI

Sosyal güvenlik uygulamalarının kısmi süreli, kısa süreli, evden ve hibrit çalışma gibi esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak.

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan gruplar için mikro sigorta uygulamaları geliştirilecek.

BAKIM SİGORTASI KURULACAK

Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanını sağlamak üzere bakım sigortası kurulması planlanıyor.

SGK İŞLEMLERİ TEK PLATFORMDA TOPLANACAK

İşverenlerin SGK bünyesindeki tüm iş ve işlemlerine tek platform üzerinden erişebilmesi sağlanacak. Kolay işverenlik uygulamasının kapsamı genişletilecek, istihdam teşvikleri yeniden değerlendirilecek.

Sektör ve işyerlerine yönelik risk odaklı denetimler artırılırken, prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara SMS ile uyarı gönderilecek.

Sağlık hizmetlerinde ise ilaç ve tedavi harcamalarının daha etkin yönetilmesi, sistemin öngörülebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.