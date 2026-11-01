Yeni düzenleme yolda: İşte milyonları ilgilendiren sistemin detayları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla aylık bağlama sisteminin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Daha uzun süre çalışmayı teşvik edecek yeni model üzerinde çalışılırken, düşük gelirli esnaf, çiftçi ve mevsimlik çalışanlara yönelik mikro sigorta programları da geliştirilecek.
Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda aylık bağlama sistemi, mali yük oluşturmayacak şekilde yeniden ele alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile SGK, reform alanlarının belirlenmesi için ortak çalışmalar yürütecek.
Sosyal güvenlik uygulamalarının kısmi süreli, kısa süreli, evden ve hibrit çalışma gibi esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak.
Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan gruplar için mikro sigorta uygulamaları geliştirilecek.
Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanını sağlamak üzere bakım sigortası kurulması planlanıyor.
İşverenlerin SGK bünyesindeki tüm iş ve işlemlerine tek platform üzerinden erişebilmesi sağlanacak. Kolay işverenlik uygulamasının kapsamı genişletilecek, istihdam teşvikleri yeniden değerlendirilecek.
Sektör ve işyerlerine yönelik risk odaklı denetimler artırılırken, prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara SMS ile uyarı gönderilecek.
Sağlık hizmetlerinde ise ilaç ve tedavi harcamalarının daha etkin yönetilmesi, sistemin öngörülebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.