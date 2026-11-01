48. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu: 7 yıllık rekor kırıldı

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 48. kez koşuldu.
Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze kazandı.
Erkeklerde Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci olurken aynı zamanda İstanbul Maratonu rekorunu kırdı.