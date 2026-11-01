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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:46

48. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu: 7 yıllık rekor kırıldı

Son dakika haberi: Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu’nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze, erkeklerde ise Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı. Öte yandan erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru da kırıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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48. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu: 7 yıllık rekor kırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:46

(İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 48. kez koşuldu.

HABERİN ÖZETİ

48. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu: 7 yıllık rekor kırıldı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 48. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze, erkeklerde ise Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba birinci oldu.
Maraton, "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyor.
Kadınlarda kazanan Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze oldu.
Erkeklerde kazanan Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba oldu.
Erkeklerde 42,195 kilometrelik parkurda 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derece ile İstanbul Maratonu rekoru kırıldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
48. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu: 7 yıllık rekor kırıldı

48. 'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze kazandı.

48. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu: 7 yıllık rekor kırıldı

REKOR DA KIRILDI

Erkeklerde Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci olurken aynı zamanda İstanbul Maratonu rekorunu kırdı.

ETİKETLER
#türkiye iş bankası
#istanbul maratonu
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Spor İstanbul
#Philimon Kiptoo Kipchumba
#Kasanesh Ayenew Baze
#Spor
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