İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 48. kez koşuldu.

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HABERİN ÖZETİ 48. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu: 7 yıllık rekor kırıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 48. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze, erkeklerde ise Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba birinci oldu. Maraton, "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyor. Kadınlarda kazanan Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze oldu. Erkeklerde kazanan Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba oldu. Erkeklerde 42,195 kilometrelik parkurda 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derece ile İstanbul Maratonu rekoru kırıldı.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze kazandı.

REKOR DA KIRILDI

Erkeklerde Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci olurken aynı zamanda İstanbul Maratonu rekorunu kırdı.