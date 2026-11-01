Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Pazar günü plan yapanları yağışlı bir hava bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ 1 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2026 tarihli raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava ile birlikte birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen illerden İzmir ve Aydın için sarı, Muğla için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı verildi. Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kastamonu ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak düşüşe geçecek.

Rüzgar ise genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

6 İLDE SEL, HEYELAN VE HORTUM ALARMI

Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

2 İL İÇİN SARI, 1 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji kuvvetli sağanak beklenen illerden İzmir ve Aydın için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı yaptı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı