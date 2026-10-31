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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 19:50

Meteoroloji'den üç ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Pazar günü etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerine göre pazar günü için üç il için uyarıda bulundu. Pazar günü etkili olması beklenen sağanakların hafta başında da sürmesi öngörülüyor. İzmir, Aydın ve Muğla için olumsuzluklar yaşatabilecek yağış miktarı bekleniyor.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 19:50

batı bölgelerine konusunda uyardı. Yağışların hafta başında da devam etmesi beklenirken sel ve hortum riskine dikkat çekildi. Yağışların kasım ayının ilk haftasında da sürmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji'den üç ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Pazar günü etkili olacak

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı bölgeleri için kuvvetli yağış, sel ve hortum riskine karşı sarı ve turuncu kodlu uyarılar yaptı.
Muğla için turuncu, İzmir ve Aydın için sarı kodlu uyarı verildi.
Yağışların hafta başında ve kasım ayının ilk haftasında da devam etmesi bekleniyor.
Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus öngörülüyor.
Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğuda ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji'den üç ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Pazar günü etkili olacak

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Uyarı haritasına göre için turuncu, ve için sarı kodlu uyarı verildi.

İzmir'in batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek. Aydın'ın batısında ise yağışlar akşam saatleriden sonra etkili olacak. Muğla'da yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültüğü sağanak akşam saatlerinden sonra da güçlenecek.

Meteoroloji'den üç ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Pazar günü etkili olacak

Vatandaşların, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji'den üç ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Pazar günü etkili olacak

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus öngörülüyor.  Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında kuzey ve doğuda ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den üç ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Pazar günü etkili olacak
BölgeŞehir / KapsamEn Düşük SıcaklıkEn Yüksek SıcaklıkHava Durumu
MARMARAGenel--Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA11°C20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE12°C19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL13°C20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ9°C16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGEGenel--Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR8°C18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ12°C20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR13°C21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA9°C17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZGenel--Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçeleri ve Muğla kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA15°C25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA16°C20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR10°C19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY14°C22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUGenel--Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA8°C18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR10°C19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA8°C18°CParçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR7°C17°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZGenel--Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU7°C18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE11°C20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU8°C15°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK12°C19°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel--Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA8°C19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
RİZE14°C20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN15°C19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON14°C19°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUGenel--Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM2°C13°CParçalı ve çok bulutlu
KARS1°C14°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA6°C15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
VAN5°C15°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel--Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR9°C20°CParçalı ve çok bulutlu
MARDİN11°C20°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRT12°C21°CParçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA13°C22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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#aydın
#muğla
#izmir
#meteoroloji genel müdürlüğü
#kuvvetli yağış
#Gündem
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