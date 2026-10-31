Meteoroloji'den üç ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Pazar günü etkili olacak

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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü batı bölgelerine kuvvetli yağış konusunda uyardı. Yağışların hafta başında da devam etmesi beklenirken sel ve hortum riskine dikkat çekildi. Yağışların kasım ayının ilk haftasında da sürmesi bekleniyor.
Uyarı haritasına göre Muğla için turuncu, İzmir ve Aydın için sarı kodlu uyarı verildi.
İzmir'in batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek. Aydın'ın batısında ise yağışlar akşam saatleriden sonra etkili olacak. Muğla'da yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültüğü sağanak akşam saatlerinden sonra da güçlenecek.
Vatandaşların, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus öngörülüyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında kuzey ve doğuda ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
|Bölge
|Şehir / Kapsam
|En Düşük Sıcaklık
|En Yüksek Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|Genel
|-
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
|BURSA
|11°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|ÇANAKKALE
|12°C
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|13°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|9°C
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|EGE
|Genel
|-
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
|AFYONKARAHİSAR
|8°C
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|DENİZLİ
|12°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|İZMİR
|13°C
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MUĞLA
|9°C
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|Genel
|-
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçeleri ve Muğla kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
|ADANA
|15°C
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|16°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|BURDUR
|10°C
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|14°C
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|Genel
|-
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
|ANKARA
|8°C
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|10°C
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|KONYA
|8°C
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|NEVŞEHİR
|7°C
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|BATI KARADENİZ
|Genel
|-
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
|BOLU
|7°C
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|DÜZCE
|11°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|8°C
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ZONGULDAK
|12°C
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Genel
|-
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
|AMASYA
|8°C
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
|RİZE
|14°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
|SAMSUN
|15°C
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
|TRABZON
|14°C
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|Genel
|-
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
|ERZURUM
|2°C
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KARS
|1°C
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|MALATYA
|6°C
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|VAN
|5°C
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Genel
|-
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|DİYARBAKIR
|9°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|MARDİN
|11°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|SİİRT
|12°C
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ŞANLIURFA
|13°C
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı