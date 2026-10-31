Meteoroloji Genel Müdürlüğü batı bölgelerine kuvvetli yağış konusunda uyardı. Yağışların hafta başında da devam etmesi beklenirken sel ve hortum riskine dikkat çekildi. Yağışların kasım ayının ilk haftasında da sürmesi bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji'den üç ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Pazar günü etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı bölgeleri için kuvvetli yağış, sel ve hortum riskine karşı sarı ve turuncu kodlu uyarılar yaptı. Muğla için turuncu, İzmir ve Aydın için sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların hafta başında ve kasım ayının ilk haftasında da devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus öngörülüyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğuda ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Uyarı haritasına göre Muğla için turuncu, İzmir ve Aydın için sarı kodlu uyarı verildi.

İzmir'in batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek. Aydın'ın batısında ise yağışlar akşam saatleriden sonra etkili olacak. Muğla'da yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültüğü sağanak akşam saatlerinden sonra da güçlenecek.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus öngörülüyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında kuzey ve doğuda ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.