AFAD'tan alınan son verilere göre; Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak duyuruldu.

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HABERİN ÖZETİ Osmaniye'de deprem oldu: AFAD sarsıntının büyüklüğünü duyurdu Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, AFAD tarafından duyuruldu. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Deprem Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde gerçekleşti.

https://x.com/DepremDairesi/status/2116469631464440304?a=FBqV7xzucZqu1CA8ZvA&s=20

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli ise depremin merkez üssünü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak duyurdu. Saat 12:52'de yaşanan depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

https://x.com/Kandilli_info/status/2116470240968057122?a=1l6qTg7AzugNSkjVt6A&s=20