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Elon Musk'tan korkutan kripto para açıklaması

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:04
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1
Elon Musk'tan korkutan kripto para açıklaması

Kripto para piyasasını sarsan 6,3 milyar dolarlık Binance saldırısı, yapay zekanın gelecekte oluşturabileceği tehditleri yeniden gündeme taşıdı. Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, süper zekalı yapay zeka ajanlarının bir gün insanlardan talimat almadan, yalnızca kendilerine finansal kaynak sağlamak amacıyla siber saldırılar düzenleyebileceğini öne sürdü. Musk'ın uyarısı, özellikle kendi başına karar verebilen ve finansal işlemler gerçekleştirebilen yapay zeka sistemlerinin gelecekte nasıl kontrol edileceği sorusunu da beraberinde getirdi.

2
Elon Musk'tan korkutan kripto para açıklaması

HACKERLARIN KRİPTO PARALARI KAÇIRMA YÖNTEMİ DİKKAT ÇEKTİ

Binance'i hedef alan saldırının ardından hackerların çalınan kripto paraları farklı yöntemlerle sistem dışına çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Saldırganların, ele geçirdikleri USDT'lerin küçük bir bölümünü dondurulmadan önce Ethereum'a çevirmeye çalıştığı aktarıldı. Hackerlar ayrıca bazı varlıkları Aave gibi merkeziyetsiz finans platformlarında teminat olarak kullanarak karşılığında farklı kripto paralar borç aldı.

Saldırının ayrıntılarını paylaşan bir sosyal medya hesabına yanıt veren Musk ise asıl tehlikenin gelecekte ortaya çıkabileceğine işaret etti.

3
Elon Musk'tan korkutan kripto para açıklaması

MUSK: BİR GÜN BUNU KENDİLERİ İÇİN YAPACAKLAR

Elon Musk, süper zekalı yapay zeka sistemlerinin benzer saldırıları ileride kendi başlarına gerçekleştirebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Süper zekalı ajanlar, bir noktada bunu bir insan için değil, kendileri adına para elde etmek için yapacak."

Musk'ın bu açıklaması, yapay zekanın yalnızca insanların verdiği komutları uygulayan bir teknoloji olmaktan çıkıp kendi hedefleri doğrultusunda hareket edebileceği tartışmasını yeniden alevlendirdi. Özellikle finansal sistemlere doğrudan erişebilen otonom yapay zeka ajanlarının, para veya başka kaynaklar elde etmek için güvenlik açıklarını kullanma ihtimali endişe yaratıyor.

4
Elon Musk'tan korkutan kripto para açıklaması

YAPAY ZEKA KONTROL DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ?

Aslında Musk'ın sözleri, yapay zeka teknolojileriyle ilgili uzun süredir tartışılan önemli bir soruna işaret ediyor: İnsan müdahalesi olmadan hareket edebilen sistemler, kendilerine verilen hedeflere ulaşmak için ne kadar ileri gidebilir? Mevcut yapay zeka ajanlarının bile bazı görevleri yerine getirirken etik sınırları göz ardı edebildiği, kuralları aşabildiği ve sistemlere izinsiz erişim girişimlerinde bulunabildiği belirtiliyor.

Bu durum, daha gelişmiş yapay zeka sistemlerinin yalnızca kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle kalmayıp kendi amaçları için de benzer yöntemlere başvurabileceği yönündeki kaygıları artırıyor.

5
Elon Musk'tan korkutan kripto para açıklaması

SALDIRININ ARKASINDA YAPAY ZEKA MI VAR?

Ancak Musk'ın açıklamalarında önemli bir ayrıntı bulunuyor. Ünlü milyarder, Binance saldırısının yapay zeka tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmedi. Mevcut bilgilere göre saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı bir hacker grubu bulunuyor. Musk'ın sözleri ise doğrudan bu saldırının faillerine değil, gelecekte otonom yapay zeka sistemlerinin oluşturabileceği güvenlik risklerine yönelik.

6
Elon Musk'tan korkutan kripto para açıklaması

"HER GÜN SIFIRINCI GÜN" MESAJI

Elon Musk, Binance saldırısına ilişkin ilk haberlerin yayılmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden kısa ancak dikkat çekici bir mesaj da paylaşmıştı. "Her gün sıfırıncı gün."

Musk'ın bu ifadesi, siber güvenlik dünyasında kullanılan zero-day kavramına gönderme yapıyor. Zero-day, yazılımlarda henüz keşfedilmemiş veya giderilmemiş güvenlik açıklarını tanımlamak için kullanılıyor. Bu tür açıklar, saldırganların sistemlere sızabilmesi açısından ciddi risk taşıyor.

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