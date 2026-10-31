MUSK: BİR GÜN BUNU KENDİLERİ İÇİN YAPACAKLAR

Elon Musk, süper zekalı yapay zeka sistemlerinin benzer saldırıları ileride kendi başlarına gerçekleştirebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Süper zekalı ajanlar, bir noktada bunu bir insan için değil, kendileri adına para elde etmek için yapacak."

Musk'ın bu açıklaması, yapay zekanın yalnızca insanların verdiği komutları uygulayan bir teknoloji olmaktan çıkıp kendi hedefleri doğrultusunda hareket edebileceği tartışmasını yeniden alevlendirdi. Özellikle finansal sistemlere doğrudan erişebilen otonom yapay zeka ajanlarının, para veya başka kaynaklar elde etmek için güvenlik açıklarını kullanma ihtimali endişe yaratıyor.