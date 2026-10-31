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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:58

Erzurum ile Rize arasındaki Dallıkavak Tüneli ulaşıma açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum - Rize yolu üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Erzurum - Rize yolunda yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ile 9 kilometrelik kesim bugün hizmete açılacak. 20 dakikalık yol bu sayede 5 dakikaya düşecek.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Erzurum ile Rize arasındaki Dallıkavak Tüneli ulaşıma açılıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:58

, - yolu üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erzurum'un, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

HABERİN ÖZETİ

Erzurum ile Rize arasındaki Dallıkavak Tüneli ulaşıma açılıyor

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize yolu üzerindeki Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'nin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirileceğini ve seyahat süresinin kısalacağını duyurdu.
Erzurum-Rize karayolunda inşa edilen 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli, bölgede kış aylarında yaşanan ulaşım aksaklıklarını giderecek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım sağlayacak.
Tünel ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesim hizmete açılacak ve mevcut yolun 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren güzergahı yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağlanacak.
Tünel sayesinde mevcut güzergah 4,6 kilometre kısaltılarak seyahat süresi 20 dakikadan 5 dakikaya inecek, yıllık 103,7 milyon lira tasarruf ve 1334 ton karbon salımı azaltımı hedefleniyor.
Dallıkavak Tüneli, Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli bir parçasını oluşturacak ve Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendirecek.
Tamamlanmasıyla mevcut 248 kilometrelik Erzurum-Rize güzergahı 52 kilometre kısaltılarak 196 kilometreye indirilecek ve kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlanacak.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.

Uraloğlu, Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettikleri 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceklerine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacağız. Söz konusu tünelle birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi de hizmete açıyoruz." dedi.

Erzurum ile Rize arasındaki Dallıkavak Tüneli ulaşıma açılıyor

"8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK"

Tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlandığını aktaran Uraloğlu, 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ile mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerine işaret ederek, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergahın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağladıklarını bildirdi.

20 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergahı 190 metre daha düşük kota taşıdıkları bilgisini veren Uraloğlu, "Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergahı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını da yıllık 1334 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Erzurum ile Rize arasındaki Dallıkavak Tüneli ulaşıma açılıyor

ULAŞIM AKSI GÜÇLENİYOR

Dallıkavak Tüneli'nin, 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum-Rize yolunun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergahı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz sahil yolunun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız."

 

ETİKETLER
#Erzurum
#Rize
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanı
#Dallıkavak Tüneli
#Ekonomi
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