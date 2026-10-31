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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 01:53
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 02:26

Türkiye'den BM Genel Sekreterliği için resmi adım: Feridun Sinirlioğlu'na adaylık başvurusu

Türkiye, Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine aday göstermek için başvuruda bulundu.

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Editor
 Banu İriç
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Türkiye'den BM Genel Sekreterliği için resmi adım: Feridun Sinirlioğlu'na adaylık başvurusu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 01:53
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 02:26

, eski Dışişleri Bakanı ve halen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri görevini yürüten Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'den BM Genel Sekreterliği için resmi adım: Feridun Sinirlioğlu'na adaylık başvurusu

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, halen AGİT Genel Sekreteri olarak görev yapan Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, adaylık başvuru mektubunun BM Genel Kurul Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Büyükelçi Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinirlioğlu'nun vasıflarını, tecrübelerini ve duyduğu güveni dikkate alarak adaylığını uygun bulduğunu ifade etti.
Adaylık, BM Genel Sekreterlik yarışında şu ana kadar mutabık kalınan bir aday çıkmaması üzerine BM'nin işini kolaylaştırmak amacıyla yapıldı.
Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden aday çıkması konusundaki teamüle saygı duyulduğu için bugüne kadar beklendiği belirtildi.
Sinirlioğlu, Ağustos-Kasım 2015'te Dışişleri Bakanlığı, 2016-2023 yılları arasında ise Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevlerinde bulunmuştur.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaylık başvurusu için ilgili mektubu BM Genel Kurul Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Türkiye'den BM Genel Sekreterliği için resmi adım: Feridun Sinirlioğlu'na adaylık başvurusu

AGİT GENEL SEKRETERİ OLARAK GÖREV YAPIYOR

Büyükelçi Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreterlik yarışında şu ana kadar mutabık kalınan bir aday çıkmaması üzerine Türkiye'nin BM'nin işini kolaylaştırmak için Sinirlioğlu'nu aday gösterdiğini belirten Yıldız, öte yandan bu seçimde adayın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden çıkması konusundaki teamüle de saygı duyduklarını, bu nedenle bugüne kadar beklediklerini vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, adaylık başvurusu mektubunda Sinirlioğlu'nun özgeçmişine ve vizyon belgesine yer verildiğini sözlerine ekledi.

Ağustos-Kasım 2015 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı, 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten kıdemli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu, halen AGİT Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

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#Türkiye
#Adaylık
#Feridun Sinirlioğlu
#Bm Genel Sekreterliği
#Agİt
#Gündem
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