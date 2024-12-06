Feridun Sinirlioğlu kimdir? AGİT’in ilk Türk Genel Sekreteri oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Aralık 2024 17:20 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:23

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) ilk Türk Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu oldu. Feridun Sinirlioğlu’nun kariyeri merak konusu oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT’in 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı, Malta'da gerçekleştirildi. AGİT’İN İLK TÜRK GENEL SEKRETERİ Toplantıda AGİT Genel Sekreterliği görevine Türkiye'nin adayı olan Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun seçilmesi kararlaştırıldı. Genel Sekreter, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyeleri tarafından 3 yıllığına seçiliyor. FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR? Feridun Sinirlioğlu 30 Ocak 1956 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2015'te kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanı oldu. 2015-2016 ve 2009-2015 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev aldı. Feridun Sinirlioğlu 2016-2023 yıllarında ise Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi görevini yürüttü. Sinirlioğlu, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Sıkça Sorulan Sorular Feridun Sinirlioğlu kaç yaşında? 68 yaşında. İlgili Haberler Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de Bazı büyükelçilikler için yeni görevler tebliğ edildi