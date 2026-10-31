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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 05:03
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 05:39

Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 05:03
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 05:39

'de Merkezefendi Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında karar verildi.

HABERİN ÖZETİ

Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.
Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile birlikte toplam 5 şüpheli tutuklandı.
Diğer şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Daha önce adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden ise 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Ekim'de başlattığı , irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BAŞKAN ŞENİZ DOĞAN VE EŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

Şüphelilerden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile Y.O, H.T. ve A.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı

TUTUKLANAN BAŞKAN DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Saatler süren ifade sürecinin ardından hakkında tutuklama kararı verilen Merkezefendi Belediye Başkanı cezaevine gönderildi. Başkan Doğan, tutuklanmasının ardından şahsi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, mesajında; "Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi’yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

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#Denizli
#Merkezefendi Belediyesi
#rüşvet
#Şeniz Doğan
#Mehmet Ali Doğan
#Gündem
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