Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında karar verildi.

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HABERİN ÖZETİ Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile birlikte toplam 5 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Daha önce adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Son adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden ise 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Ekim'de başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BAŞKAN ŞENİZ DOĞAN VE EŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

Şüphelilerden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile Y.O, H.T. ve A.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN BAŞKAN DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Saatler süren ifade sürecinin ardından hakkında tutuklama kararı verilen Merkezefendi Belediye Başkanı cezaevine gönderildi. Başkan Doğan, tutuklanmasının ardından şahsi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, mesajında; "Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi’yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.