İstanbullular dikkat: Yağışların kenti terk edeceği saat belli oldu! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı

"RİSK ALTINDA OLAN BİR İLÇE YOK"

İstanbul'da yağışın saat 15.00'ten sonra sona ereceğini belirten Tek, kent genelinde risk altında bulunan herhangi bir ilçe olmadığını söyledi. Büyükçekmece'de diğer ilçelere kıyasla biraz daha fazla yağış kaydedildiğini ancak miktarın yüksek seviyelerde olmadığını ifade eden Tek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul'da devam eden yağış saat 15.00'ten sonra kesiliyor. Risk altında olan bir ilçe yok. Büyükçekmece'de diğer yerlere göre biraz fazla yağış oldu. O da yüksek değerlerde değil. Şu ana kadar 17 kg civarında yağış oldu."