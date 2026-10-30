İstanbullular dikkat: Yağışların kenti terk edeceği saat belli oldu! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı

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İstanbul
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ne zaman sona ereceği belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim Cuma günü tarihli hava durumu raporunda 21 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, megakentte yaşayan vatandaşların merak ettiği yağışın bitiş saatine ilişkin Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten açıklama geldi.
30 Ekim Cuma günü için hava tahminini Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e açıklayan Tek, İstanbul'da sağanağın saat 15.00'ten sonra kesileceğini belirterek vatandaşları rahatlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterecek.
Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de 2 ila 4 derece artması, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.
Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova ve Kilis için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.
İstanbul'da gün boyunca etkili olan sağanak yağışın ne kadar süreceği merak edilirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul'da yağışın saat 15.00'ten sonra sona ereceğini belirten Tek, kent genelinde risk altında bulunan herhangi bir ilçe olmadığını söyledi. Büyükçekmece'de diğer ilçelere kıyasla biraz daha fazla yağış kaydedildiğini ancak miktarın yüksek seviyelerde olmadığını ifade eden Tek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"İstanbul'da devam eden yağış saat 15.00'ten sonra kesiliyor. Risk altında olan bir ilçe yok. Büyükçekmece'de diğer yerlere göre biraz fazla yağış oldu. O da yüksek değerlerde değil. Şu ana kadar 17 kg civarında yağış oldu."