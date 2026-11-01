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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 13:52

Fenerbahçe'de Dirt Kuyt kararı değişti: Aziz Yıldırım acil durum planını devreye soktu

Göztepe mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör planı değişti. Milli araya kadar Dirk Kuyt ile devam etme kararından vazgeçildiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Fenerbahçe'de Dirt Kuyt kararı değişti: Aziz Yıldırım acil durum planını devreye soktu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 13:52

'de karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör planında değişikliğe gidildi. ile arasındaki puan farkı 9'a yükselen sarı-lacivertlilerde, yeni teknik adamın milli aradan önce belirlenmesi için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

AZİZ YILDIRIM KARARINDAN VAZGEÇTİ

yönetimi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli araya kadar ile yola devam edileceğini duyurmuştu. Ancak Göztepe yenilgisinin ardından bu karardan vazgeçildiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Dirt Kuyt kararı değişti: Aziz Yıldırım acil durum planını devreye soktu

2 İSİM GÜNDEMDE

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışında Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar isimlerini gündemine aldı. İki teknik adamla görüşmeler gerçekleştirildiği ve kendilerinden takıma ilişkin rapor istendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Dirt Kuyt kararı değişti: Aziz Yıldırım acil durum planını devreye soktu

SON SEÇENEK AYKUT KOCAMAN

Haberde, Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması halinde Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman seçeneğine yönelebileceği de belirtildi.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#göztepe
#Dirk Kuyt
#Spor
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