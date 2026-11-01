Fenerbahçe'de Dirt Kuyt kararı değişti: Aziz Yıldırım acil durum planını devreye soktu

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör planında değişikliğe gidildi. Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a yükselen sarı-lacivertlilerde, yeni teknik adamın milli aradan önce belirlenmesi için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

AZİZ YILDIRIM KARARINDAN VAZGEÇTİ

Aziz Yıldırım yönetimi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli araya kadar Dirk Kuyt ile yola devam edileceğini duyurmuştu. Ancak Göztepe yenilgisinin ardından bu karardan vazgeçildiği iddia edildi.

2 İSİM GÜNDEMDE

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışında Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar isimlerini gündemine aldı. İki teknik adamla görüşmeler gerçekleştirildiği ve kendilerinden takıma ilişkin rapor istendiği aktarıldı.

SON SEÇENEK AYKUT KOCAMAN

Haberde, Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması halinde Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman seçeneğine yönelebileceği de belirtildi.