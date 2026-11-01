Fenerbahçe'de Dirt Kuyt kararı değişti: Aziz Yıldırım acil durum planını devreye soktu

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İstanbul
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör planında değişikliğe gidildi. Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a yükselen sarı-lacivertlilerde, yeni teknik adamın milli aradan önce belirlenmesi için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.
Aziz Yıldırım yönetimi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli araya kadar Dirk Kuyt ile yola devam edileceğini duyurmuştu. Ancak Göztepe yenilgisinin ardından bu karardan vazgeçildiği iddia edildi.
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışında Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar isimlerini gündemine aldı. İki teknik adamla görüşmeler gerçekleştirildiği ve kendilerinden takıma ilişkin rapor istendiği aktarıldı.
Haberde, Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması halinde Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman seçeneğine yönelebileceği de belirtildi.