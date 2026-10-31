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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:25

Fenerbahçe'de Guendouzi, Göztepe yenilgisinin ardından konuştu! "Yaşadığımız durum çok zor"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, "Ne söyleyebilirim, bilmiyorum. Yaşadığımız durum çok zor. Buradan çıkabilmek için de çok daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'de Guendouzi, Göztepe yenilgisinin ardından konuştu!
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:25

'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde ile , 'da kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-1 kaybetti. Fenerbahçe'nin golü 'den gelirken Göztepe'nin gollerini Sinclair Armstrong ve Andre Henrique kaydetti.

Fenerbahçe'de Guendouzi, Göztepe yenilgisinin ardından konuştu! "Yaşadığımız durum çok zor"

Fenerbahçe'nin tek golünü kaydeden Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Guendouzi, mağlubiyetle ilgili, "Ne söyleyebilirim, bilmiyorum. Yaşadığımız durum çok zor. Yediğimiz ilk gole kadar atmış olduğumuz golle beraber iyi bir maç ortaya koyduk ama yaratmış olduğumuz şansları ikinci golü bulmak adına değerlendirmeliydik. Eğer ikinci golü atabilseydik maçın kilidini de çözmüş olacaktık. Onlar gol attıktan sonra işler bizim açımızdan çok daha zor bir noktaya geldi. Zor bir durum içerisindeyiz ve buradan çıkabilmek için de çok daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

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ETİKETLER
#İstanbul
#fenerbahçe
#göztepe
#Futbol
#trendyol süper lig
#Matteo Guendouzi
#Spor
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