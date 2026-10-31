Fenerbahçe'de Guendouzi, Göztepe yenilgisinin ardından konuştu! "Yaşadığımız durum çok zor"

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Göztepe, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-1 kaybetti. Fenerbahçe'nin golü Matteo Guendouzi'den gelirken Göztepe'nin gollerini Sinclair Armstrong ve Andre Henrique kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golünü kaydeden Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Guendouzi, mağlubiyetle ilgili, "Ne söyleyebilirim, bilmiyorum. Yaşadığımız durum çok zor. Yediğimiz ilk gole kadar atmış olduğumuz golle beraber iyi bir maç ortaya koyduk ama yaratmış olduğumuz şansları ikinci golü bulmak adına değerlendirmeliydik. Eğer ikinci golü atabilseydik maçın kilidini de çözmüş olacaktık. Onlar gol attıktan sonra işler bizim açımızdan çok daha zor bir noktaya geldi. Zor bir durum içerisindeyiz ve buradan çıkabilmek için de çok daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.