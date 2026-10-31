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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:42

Göztepe'de Stoilov, 2-1'lik Fenerbahçe zaferini yorumladı! "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İzmir ekibinin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. İkinci yarıya daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirerek buradan çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Göztepe'de Stoilov, 2-1'lik Fenerbahçe zaferini yorumladı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:42

'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadele, konuk ekip Göztepe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

Göztepe'de Stoilov, 2-1'lik Fenerbahçe zaferini yorumladı! "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen maçı 2-1 kaybetti.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, zorlu bir mücadele olduğunu ve ikinci yarıda daha iyi başladıklarını belirtti.
Stoilov, genç oyuncularının özgüvenlerinin arttığını ve savunma oyuncularının sakatlıktan dönmesiyle performanslarının yükseldiğini ifade etti.
Göztepe'nin önde baskı ile oynamayı düşündüğü belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göztepe'de Stoilov, 2-1'lik Fenerbahçe zaferini yorumladı! "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Çok zor, çok sert ve ilgi çekici bir mücadele olduğunu belirten Stoilov, "İki takım da oynamak istedi, gol atmak istedi. Bu açıdan güzel bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ama rakibimiz yakaladığı pozisyonu değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. İkinci yarıya daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirerek buradan çok önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Göztepe'de Stoilov, 2-1'lik Fenerbahçe zaferini yorumladı! "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "En önemli nokta performansımızı her geçen gün ilerletiyor olmamız. Genç oyuncularımız özgüvenlerini artırmış oldu. Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor, iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Tekrar yarışa gireceklerini onlar adına bir şeyin bitmediğini düşünüyorum. Bunu bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuz sakattı. Hiçbir zaman istediğimiz savunma hattını oluşturamadık. Kaybettiğimiz maçlarda bile 2-3 gol atmıştık, bu da sıkıntımızın savunmada olduğunu gösteriyordu. Bu oyuncular geri gelince performansımız artmaya başladı. Her maç gol atıyoruz, bu bizim açımızdan çok önemli. Biz mümkünse her maçta önde baskıyla oynamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#fenerbahçe
#göztepe
#Futbol
#trendyol süper lig
#Stanimir Stoilov
#Spor
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