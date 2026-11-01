Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü! Bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi mağlup etti Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini 45+2. dakikada Savic ve 61. dakikada Muçi kaydetti. Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 22'ye yükselterek ligdeki 7. galibiyetini aldı. Gaziantep FK ise ligdeki 6. yenilgisini alarak 8 puanda kaldı. Trabzonspor 11. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise 11. haftada sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trabzonspor karşılaşmaya; Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo ve Onuachu 11'iyle başladı.

Trabzonspor, mücadelenin 45+2. dakikasında öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Trabzonspor, karşılaşmanın 61. dakikasında farkı 2'ye yükseltti. Bordo-mavililerin atağında sol kanattaki Saviolo, pasını yanındaki Muçi'ye aktardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu alan Muçi, uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve durum 2-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK ise ligdeki 6. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise ligin 11. haftasında 6 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi. Papara Park tribünlerinin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdiler. Az sayıda Gaziantep FK taraftarı da tribünde yer aldı.