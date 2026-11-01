TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 18:22

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü! Bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın önemli maçlarından birinde Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı ve ligde üst üste 5, toplamda 7. galibiyetini alarak puanını 22 yaptı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü! Bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 18:22

'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , Trabzon'da karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı.

HABERİN ÖZETİ

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü! Bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.
Trabzonspor'un gollerini 45+2. dakikada Savic ve 61. dakikada Muçi kaydetti.
Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 22'ye yükselterek ligdeki 7. galibiyetini aldı.
Gaziantep FK ise ligdeki 6. yenilgisini alarak 8 puanda kaldı.
Trabzonspor 11. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Gaziantep FK ise 11. haftada sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Trabzonspor karşılaşmaya; Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo ve Onuachu 11'iyle başladı.

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü! Bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trabzonspor, mücadelenin 45+2. dakikasında öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü! Bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi mağlup etti

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü! Bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trabzonspor, karşılaşmanın 61. dakikasında farkı 2'ye yükseltti. Bordo-mavililerin atağında sol kanattaki Saviolo, pasını yanındaki Muçi'ye aktardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu alan Muçi, uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve durum 2-0 oldu.

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü! Bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü! Bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trabzonspor, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK ise ligdeki 6. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise ligin 11. haftasında 6 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi. tribünlerinin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdiler. Az sayıda Gaziantep FK taraftarı da tribünde yer aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 mağlup etti! Turuncu-lacivertlilerden 4. galibiyet
Amedspor, Eyüpspor'u farklı yendi: Galatasaray maçı öncesi büyük şok
ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#papara park
#abdullah buğra taşkınsoy
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.