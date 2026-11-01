Amedspor, Eyüpspor'u farklı yendi: Galatasaray maçı öncesi büyük şok

Süper Lig'in 10. haftasında Amedspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Samuel Ballet hat-trick yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Amedspor, 13. dakikada Krasniqi'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 35. dakikada Gift Orban ile farkı ikiye çıkarırken, 42. dakikada Ballet'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Amedspor, 51. dakikada Ballet'nin golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Eyüpspor, 73. dakikada Abdullahi'nin golüyle farkı azaltmaya çalışsa da 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ballet, kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü kaydetti.

BALLET GALATASARAY MAÇINDA YOK

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında kırmızı kart gören Samuel Ballet, gelecek hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

AMEDSPOR PUANINI 23'E YÜKSELTTİ

Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran Amedspor, haftayı üç puanla kapattı. Eyüpspor ise aldığı mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı.