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Spor
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 15:45

Amedspor, Eyüpspor'u farklı yendi: Galatasaray maçı öncesi büyük şok

Amedspor, Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Hat-trick yaparak galibiyetin mimarlarından biri olan Samuel Ballet, 90+1. dakikasında kırmızı kart gördü. Ballet, lider Galatasaray ile oynanacak maçta sahada olamayacak.

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Editor
 Baran Aksoy
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Amedspor, Eyüpspor'u farklı yendi: Galatasaray maçı öncesi büyük şok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 15:45

'in 10. haftasında , sahasında konuk ettiği 'u 5-1 mağlup etti. 'nda oynanan karşılaşmada Samuel Ballet hat-trick yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Amedspor, Eyüpspor'u farklı yendi: Galatasaray maçı öncesi büyük şok

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Amedspor, 13. dakikada Krasniqi'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 35. dakikada Gift Orban ile farkı ikiye çıkarırken, 42. dakikada Ballet'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

Amedspor, Eyüpspor'u farklı yendi: Galatasaray maçı öncesi büyük şok

İkinci yarıda da hız kesmeyen Amedspor, 51. dakikada Ballet'nin golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Eyüpspor, 73. dakikada Abdullahi'nin golüyle farkı azaltmaya çalışsa da 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ballet, kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü kaydetti.

Amedspor, Eyüpspor'u farklı yendi: Galatasaray maçı öncesi büyük şok

BALLET GALATASARAY MAÇINDA YOK

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında kırmızı kart gören Samuel Ballet, gelecek hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Amedspor, Eyüpspor'u farklı yendi: Galatasaray maçı öncesi büyük şok

AMEDSPOR PUANINI 23'E YÜKSELTTİ

Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran Amedspor, haftayı üç puanla kapattı. Eyüpspor ise aldığı mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı.

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#Süper Lig
#Eyüpspor
#Futbol
#amedspor
#Diyarbakır Stadyumu
#Samuel Ballet
#Spor
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