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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 18:01

Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 mağlup etti! Turuncu-lacivertlilerden 4. galibiyet

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın dikkati çeken maçlarından birinde İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, İstanbul'da karşılaştı. Başakşehir, 7 golün atıldığı karşılaşmayı 5-2'lik skorla kazandı ve ligde puanını 14'e yükseltti. Ligdeki 8. yenilgisini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 mağlup etti! Turuncu-lacivertlilerden 4. galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 18:01

'de 10. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde ile , İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 mağlup etti! Turuncu-lacivertlilerden 4. galibiyet

Ev sahibi Başakşehir, maçın 10. dakikasında öne geçti. Soldan Brnic'in yerden ortasında Shomurodov, altıpasın hemen gerisinden tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

22. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Oyun kurmak isteyen kaleci Muhammed Şengezer'in ceza sahası dışında hatalı pası sonucunda araya giren Bayo, topu bekletmeden Coulibaly'ye aktardı. Coulibaly, ceza sahası içinden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

Başakşehir, 26. dakikada ikinci golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Kharebashvili'nin pasında topu Skov Olsen kontrol etti. Danimarkalı oyuncunun ceza yayından şutunda altıpasın içinde Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti ve skor 3-1 oldu.

41. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaluzinski'nin soldan kullandığı kornerde Emin Bayram, ceza sahası içinde kafa vuruşuyla durumu 3-1'e getirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 mağlup etti! Turuncu-lacivertlilerden 4. galibiyet

75. dakikada Başakşehir, dördüncü kez ağları havalandırdı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Ba'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve skor 4-1 oldu.

Samsunspor, mücadelenin 84. dakikasında farkı 2'ye indirdi. Elayis Tavsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şuutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'in üzerinden ağlarla buluştu ve durum 4-2'ye geldi.

Başakşehir, 90+1. dakikada 5. golü kaydetti. Kharebashvili'nin sol çaprazdan ortasında Fayzullaev, altıpas içinde topa dokunarak filelere gönderdi ve skor 5-2 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 mağlup etti.

Başakşehir, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti. Samsunspor ise ligdeki 8. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.

İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak. Samsunspor ise ligin 11. haftasında aynı gün sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

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#İstanbul
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#Futbol
#trendyol süper lig
#istanbul başakşehir
#samsunspor
#Spor
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