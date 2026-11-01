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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:07

Yıllık 23,9 milyar TL'lik tasarruf! Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya-Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya arasının yeni otoyol ile 2,5 saatten 36 dakikaya düşeceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yeni otoyolla birlikte yıllık toplam 23,9 milyar TL tasarruf sağlanacağını aktardı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , yapımı devam eden - Otoyolu Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin Antalya ve Alanya arasındaki artan talebini karşılayacağını belirten Uraloğlu, otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini ifade etti.

Bölge turizmi açısından da önem taşıyan projenin tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistlerin Antalya ve Alanya'ya daha hızlı ve konforlu ulaşması hedefleniyor.

Yıllık 23,9 milyar TL'lik tasarruf! Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya-Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek

122 KİLOMETRELİK OTOYOL İNŞA EDİLİYOR

Otoyolun Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyinde bulunan Alanya Batı Kavşağı'nda sona ereceğini belirten Uraloğlu, ana gövdenin her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yollarının ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olarak projelendirildiğini bildirdi.

Projenin uzunluğuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz" dedi.

Yıllık 23,9 milyar TL'lik tasarruf! Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya-Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek

5 TÜNEL VE 16 VİYADÜK YER ALACAK

Uraloğlu, proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşağın bulunduğunu aktardı.

Otoyol projesinde 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ile toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadüğün yer alacağını kaydetti.

Yıllık 23,9 milyar TL'lik tasarruf! Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya-Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek

"PROJE GENELİNDE YÜZDE 35 FİZİKİ İLERLEME SAĞLADIK"

Antalya-Alanya Otoyolu'ndaki yapım çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan Uraloğlu, "Proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağladık. 3 tünelde kazı destekleme işlerini tamamladık. Bu tünellerde nihai beton imalatlarına, diğer 2 tünelde ise kazı destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. 16 viyadüğümüzün 15'inde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, proje kapsamında 17 altgeçit, 10 üstgeçit, 7 köprü ve 48 menfezde de yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yıllık 23,9 milyar TL'lik tasarruf! Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya-Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek

"2,5 SAAT SÜREN SEYAHAT SÜRESİ 36 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Otoyolun tamamlanmasıyla Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresinde önemli kısalma sağlanacağını belirten Uraloğlu, "Antalya-Alanya Otoyolu’nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek" dedi.

Uraloğlu, otoyol sayesinde mevcut güzergahtaki seyahat süresinin 114 dakika azalacağını belirterek özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunun hafifletilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Yıllık 23,9 milyar TL'lik tasarruf! Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya-Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek

"YILLIK 23,9 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

Antalya-Alanya Otoyolu’nun sağlayacağı ekonomik kazanımlara da değinen Uraloğlu, "Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız" ifadelerine yer verdi. Uraloğlu ayrıca, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salınımının da yıllık 47 bin ton azaltılacağını bildirdi.

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#Antalya
#abdulkadir uraloğlu
#ulaşım
#Alanya
#Antalya Alanya Otoyolu Projesi
#Gündem
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