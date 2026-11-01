TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 15:37

Sosyal medyadan bir ricada bulundu, binlerce kişi akın etti, 'yüzyılın düğünü' oldu

Çin'in Yunnan eyaletindeki Xu Chenghong ailesini küçük yaşta kaybettiği için sosyal medyadan insanları düğününe çağırdı. 24 yaşındaki gencin çağrısına binlerce kişi karşılık verdi. Ülkenin dört bir yanından düğüne gelenler oldu, üstelik elleri boş da gelmediler.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 15:37

Sosyal medyada "Xiao Xiao Xu" ismiyle tanınan, 'in Yunnan eyaletinde yaşayan Xu Chenghong'un, 3 yaşındayken babasını kaybetti, annesi bir başka kişiyle evlendi, anneannesi ise kısa süre sonra hayatını kaybetti. Xu, ağabeyiyle yalnız bir hayat sürdü. Bu yüzden de kendisini 'yetim' olarak tanımlıyor.

Sosyal medyadan bir ricada bulundu, binlerce kişi akın etti, 'yüzyılın düğünü' oldu

ZORLU BİR HAYATI OLDU

Zorlu bir hayatı olan Xu, okulunu bırakıp çalışmaya başladığı süreçte kuryelikten inşaat işçiliğine kadar birçok işte çalıştı. Bu sayede de evlilik için para biriktirdi. Fakat düğününe gelecek pek de kimsesi yoktu. Bu yüzden sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve takipçilerini düğüne davet etti.

Sosyal medyadan bir ricada bulundu, binlerce kişi akın etti, 'yüzyılın düğünü' oldu

BİNLERCE KİŞİ DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Bu çağrının ardından çevre köylerden ya da şehirlerden 10-20 kişi gelmesini bekleyen Xu hiç beklemediği bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Davetliler, düğünden bir gün öne gelmeye başladı. Çin'in birçok farklı bölgesinden binlerce insan yaşadığı Yunnan'a adeta akın etti. 

Sichuan merkezli haber sitesine göre, Yunnan'da nüfus patlaması yaşandı. Düğüne gelen bir davetli, "Onun hayatı kolay geçmedi. Biz de düğününe katılıp mutluluğunu paylaşmak ve ona destek olmak istedik" dedi. Hatta yolculuk esnasında başka kişilerin de kendilerine katılmaları konusunda ikna ettiklerini söyledi. 

Sosyal medyadan bir ricada bulundu, binlerce kişi akın etti, 'yüzyılın düğünü' oldu

DAVETLİLER ELLERİ BOŞ GELMEDİ

Düğüne gelenler sadece katılım için de gelmedi, birçoğu hazırlıklıydı. Bazıları yemekler getirdi, bazıları beyaz eşya hediye etti. Bazıları ise mekanın hazırlanması için kolları sıvadı. 

Sosyal medyadan bir ricada bulundu, binlerce kişi akın etti, 'yüzyılın düğünü' oldu

Fotoğrafçılık, saç tasarımı ve makyaj hizmetleri gönüllüler tarafından ücretsiz olarak sağlandı. Yemekleri hazırlamak için aşçılar da gönüllü olarak çalışırken, başka kişiler organizasyonun düzenli ilerlemesi için görev aldı. Düğün alanı ise kutlama pankartlarıyla süslendi.

Xu'nun ağabeyi de hazırlıklar boyunca gelen konuklarla ilgilendi, onlara yol gösterdi ve ihtiyaç duydukları konularda yardımcı oldu.

Sosyal medyadan bir ricada bulundu, binlerce kişi akın etti, 'yüzyılın düğünü' oldu

'YÜZYILIN DÜĞÜNÜ'

Ağabeyinin en büyük endişesi ise bunca yolu gelen misafirleri iyi ağırlayamamaktı. Konuyla ilgili konuşan ağabeyi, "İnsanlar buraya kadar geldi. En çok korktuğum şey, onlara güzel bir yemek ikram edememek" ifadelerini kullandı.

Başlangıçta yalnızca birkaç kişinin katılmasını beklediği düğün, binlerce yabancının desteğiyle unutulmaz bir kutlamaya dönüştü. Xu'nun sosyal medyada yaptığı davet, Çin medyasında da "yüzyılın düğünü" olarak anıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Romantik dolandırıcılıktan suç ağına doğru... Akılalmaz yöntemle kirli oyuna çekildi
Kazandaki pilavın içine oturup satış yapıyor, kapış kapış gidiyor!
ETİKETLER
#Çin
#Sichuan
#Yunnan
#Xu Chenghong
#Xiao Xiao Xu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.