Sosyal medyadan bir ricada bulundu, binlerce kişi akın etti, 'yüzyılın düğünü' oldu

Sosyal medyada "Xiao Xiao Xu" ismiyle tanınan, Çin'in Yunnan eyaletinde yaşayan Xu Chenghong'un, 3 yaşındayken babasını kaybetti, annesi bir başka kişiyle evlendi, anneannesi ise kısa süre sonra hayatını kaybetti. Xu, ağabeyiyle yalnız bir hayat sürdü. Bu yüzden de kendisini 'yetim' olarak tanımlıyor.

ZORLU BİR HAYATI OLDU

Zorlu bir hayatı olan Xu, okulunu bırakıp çalışmaya başladığı süreçte kuryelikten inşaat işçiliğine kadar birçok işte çalıştı. Bu sayede de evlilik için para biriktirdi. Fakat düğününe gelecek pek de kimsesi yoktu. Bu yüzden sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve takipçilerini düğüne davet etti.

BİNLERCE KİŞİ DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Bu çağrının ardından çevre köylerden ya da şehirlerden 10-20 kişi gelmesini bekleyen Xu hiç beklemediği bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Davetliler, düğünden bir gün öne gelmeye başladı. Çin'in birçok farklı bölgesinden binlerce insan yaşadığı Yunnan'a adeta akın etti.

Sichuan merkezli haber sitesine göre, Yunnan'da nüfus patlaması yaşandı. Düğüne gelen bir davetli, "Onun hayatı kolay geçmedi. Biz de düğününe katılıp mutluluğunu paylaşmak ve ona destek olmak istedik" dedi. Hatta yolculuk esnasında başka kişilerin de kendilerine katılmaları konusunda ikna ettiklerini söyledi.

DAVETLİLER ELLERİ BOŞ GELMEDİ

Düğüne gelenler sadece katılım için de gelmedi, birçoğu hazırlıklıydı. Bazıları yemekler getirdi, bazıları beyaz eşya hediye etti. Bazıları ise mekanın hazırlanması için kolları sıvadı.

Fotoğrafçılık, saç tasarımı ve makyaj hizmetleri gönüllüler tarafından ücretsiz olarak sağlandı. Yemekleri hazırlamak için aşçılar da gönüllü olarak çalışırken, başka kişiler organizasyonun düzenli ilerlemesi için görev aldı. Düğün alanı ise kutlama pankartlarıyla süslendi.

Xu'nun ağabeyi de hazırlıklar boyunca gelen konuklarla ilgilendi, onlara yol gösterdi ve ihtiyaç duydukları konularda yardımcı oldu.

'YÜZYILIN DÜĞÜNÜ'

Ağabeyinin en büyük endişesi ise bunca yolu gelen misafirleri iyi ağırlayamamaktı. Konuyla ilgili konuşan ağabeyi, "İnsanlar buraya kadar geldi. En çok korktuğum şey, onlara güzel bir yemek ikram edememek" ifadelerini kullandı.

Başlangıçta yalnızca birkaç kişinin katılmasını beklediği düğün, binlerce yabancının desteğiyle unutulmaz bir kutlamaya dönüştü. Xu'nun sosyal medyada yaptığı davet, Çin medyasında da "yüzyılın düğünü" olarak anıldı.